Tạm giữ hình sự 1 phụ nữ la hét, livestream sai sự thật ở UBND xã 18/09/2025 19:51

(PLO)- Bà Trần Thị Duyên (67 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh) bị công an tạm giữ hình sự vì có hành vi la hét, livestream sai sự thật và gây rối trật tự công cộng ở UBND xã Phước Thạnh.

Ngày 17-9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh vừa tạm giữ hình sự bà Trần Thị Duyên (67 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 16-9, bà Duyên đến trụ sở UBND xã Phước Thạnh khiếu nại liên quan tranh chấp đất... Mặc dù đã được cán bộ tiếp dân giải thích, vận động chấp hành bản án đã có hiệu lực, bà vẫn không đồng ý, liên tục la hét và livestream trên Facebook với nội dung sai sự thật.

Bà Trần Thị Duyên gây rối trật tự công cộng bị công an tạm giữ hình sự. Ảnh: CATN

Khi được mời ra khỏi trụ sở, bà Duyên tiếp tục la hét, xúc phạm lãnh đạo xã và có hành vi cởi quần áo ngay trước cổng UBND xã, gây mất an ninh trật tự. Ngay trong ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với bà.

Trước đó, vụ việc khiếu kiện đất đai của bà Duyên đã được Tòa án các cấp giải quyết, Tòa án nhân dân Tối cao bác đơn, UBND tỉnh Tây Ninh cũng thông báo chấm dứt tiếp nhận đơn. Tuy nhiên, bà vẫn nhiều lần kéo đến cơ quan công quyền gây mất trật tự, thậm chí đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.