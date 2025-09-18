TP.HCM: Thông tin mới nhất về tiến độ xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng 18/09/2025 17:41

(PLO)- Dự kiến từ nay đến tháng 4-2026, sẽ tổ chức lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng.

Chiều 18-9, tại họp báo kinh tế - xã hội, Sở Tài chính TP.HCM đã có văn bản cung cấp thông tin về tiến độ xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng.

Theo Sở Tài chính, dự án được thực hiện bằng vốn đầu tư công, được UBND TP.HCM giao các sở, ngành lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đề xuất chủ trương đầu tư và tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị liên quan.

Dự kiến, quý III-2027 sẽ khởi công dự án và hoàn thành trong quý I-2029. Ảnh: QH

Tuy nhiên, do chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án chưa phù hợp với quy hoạch phân khu được duyệt nên UBND TP.HCM đã chỉ đạo các sở ngành, đơn vị phối hợp tham mưu điểu chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 tại khu đất thực hiện dự án.

Hiện, Sở Văn hóa và Thể thao đang phối hợp với Sở Xây dựng, UBND phường Xuân Hòa rà soát thống nhất quy mô dự án và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc dự án để đề xuất phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu theo quy định.

Trên cơ sở quy hoạch đã được điều chỉnh thì Sở Văn hóa và Thể thao sẽ hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án gửi Sở Tài chính để thẩm định và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Theo Sở Tài chính, sau khi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, dự kiến từ nay đến tháng 4-2026, sẽ tổ chức lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch.

Đến tháng 5-2026 sẽ thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư dự án. Quý III-2027 sẽ khởi công dự án và hoàn thành trong quý I-2029.