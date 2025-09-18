44 tỉ USD cho 9 tuyến metro mới tại TP.HCM 18/09/2025 20:09

(PLO)- Dự kiến 9 tuyến metro tại TP.HCM sẽ được khởi công trong năm 2027 có tổng mức đầu tư khoảng 44 tỉ USD.

Chiều 18-9, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM, đã thông tin chi tiết 9 tuyến metro được dự kiến khởi công trong năm 2027.

Dự kiến 9 tuyến metro tại TP.HCM sẽ được khởi công trong năm 2027 có tổng mức đầu tư khoảng 44 tỉ USD. Ảnh: HÀ THANH

Theo ông Hợp, TP.HCM phấn đấu khởi công 9 tuyến metro từ cuối năm 2027 và hoàn thành 355km vào năm 2035, gồm các tuyến: số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và đoạn Tham Lương - Củ Chi); số 1 (đoạn Bến Thành - An Hạ); số 3 (Hiệp Bình Phước - An Hạ); số 4: (Đông Thạnh - cảng hàng không Tân Sơn Nhất - Bến Thành - Hiệp Phước); số 5 (Long Trường - Xa lộ Hà Nội - cầu Sài Gòn - Bảy Hiền - Đề-pô Đa Phước); số 6 (Vành đai trong); số 7 (Tân Kiên - Nguyễn Văn Linh - Thủ Thiêm - Thảo Điền - Thanh Đa - Khu công nghệ cao - Vinhomes Grand Park); số 1 (TP mới Bình Dương - Suối Tiên, TP.HCM); số 2 (TP Thủ Dầu Một - TP.HCM).

Hiện nay, Nhà đầu tư Vingroup đang đề xuất đầu tư tuyến đường sắt kết nối trung tâm TP đi Cần Giờ.

Ông Hợp thông tin đề án phát triển đường sắt đô thị TP.HCM và sơ bộ tổng mức đầu tư đã được tính toán của hai dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập), tổng mức đầu tư dự kiến cho 9 tuyến đường sắt đô thị này khoảng 44 tỉ USD.

Nguồn vốn là từ ngân sách Nhà nước cùng với huy động vốn từ nguồn vốn ngoài ngân sách. Trong đó có khai thác giá trị tăng thêm từ đất trong khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Đại diện Sở Xây dựng nhìn nhận qua công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của tuyến đường sắt đô thị số 1 và số 2, TP.HCM nhận thấy các khó khăn tập trung chủ yếu trong các khâu: di dời hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, điện, viễn thông...; pháp lý về quy hoạch; đơn giá bồi thường; sự đồng thuận của người dân...

Về tiến độ, Ban Quản lý Đường sắt đô thị sẽ lập kế hoạch dự kiến hoàn thành, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật tổng thể, khởi công mới trong giai đoạn 2025-2027.

Đồng thời, TP cũng đang cấp bách xây dựng đề án huy động vốn đầu tư hệ thống đường sắt đô thị TP.HCM theo Kết luận số 49 nhằm xây dựng một lộ trình triển khai nhiệm vụ cụ thể cùng với phương án đầu tư mang tính đồng bộ và giải pháp hữu hiệu.

Trong đó đặc biệt chú trọng đến việc huy động và đa dạng hóa các nguồn lực tài chính, từ ngân sách nhà nước, vốn ODA, đến các hình thức hợp tác công – tư.

“Chỉ khi có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tài chính và cơ chế phân bổ vốn minh bạch, ổn định, các dự án mới có thể đảm bảo tiến độ và chất lượng theo kế hoạch” – ông Hợp chia sẻ.