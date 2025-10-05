Phê bình nghiêm khắc các chủ đầu tư giải ngân vốn đầu tư công dưới mức trung bình 05/10/2025 13:32

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có chỉ đạo yêu cầu phê bình nghiêm khắc các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30-9-2025 dưới mức trung bình của toàn tỉnh, nhằm chấn chỉnh, thúc đẩy tiến độ trong ba tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra tiến độ Dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo thống kê, đến hết tháng 9-2025, toàn tỉnh mới giải ngân đạt khoảng 27% kế hoạch vốn đầu tư công – một con số thấp dù UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt nhiều lần. Tình trạng chậm giải ngân kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trước thực tế đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã ký văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong quý IV. Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh văn bản phê bình nghiêm khắc đối với các chủ đầu tư giải ngân dưới mức trung bình, đồng thời báo cáo Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy về tình hình, nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ. Báo cáo này phải hoàn thành trước ngày 5-10-2025.

Hằng tuần, Sở Tài chính phải tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả giải ngân của từng chủ đầu tư, nêu rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng xử lý, đảm bảo đúng tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

Cùng với đó, UBND tỉnh giao rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và năm 2025, ưu tiên chuyển vốn cho các công trình, dự án có tiến độ tốt, khả năng giải ngân cao. Các dự án thanh toán nợ, kể cả dự án chưa có trong danh mục trung hạn, nếu có nhu cầu thực tế, sẽ được xem xét bố trí vốn bổ sung.

Đặc biệt, các dự án có kế hoạch vốn năm 2025 từ 30 tỉ đồng trở lên phải xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tuần, từng tháng, gửi UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 10-10-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười kiểm tra tiến độ Dự án Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa. Ảnh: VÕ TÙNG

UBND tỉnh cũng yêu cầu các ban quản lý dự án, chủ đầu tư tập trung bám sát công việc, đôn đốc tiến độ, rút ngắn thời gian từng khâu, từng bước trong quy trình triển khai. Các nhà thầu vi phạm tiến độ, chậm thanh toán hoặc vi phạm hợp đồng sẽ bị xử lý nghiêm, trường hợp cần thiết sẽ chấm dứt hợp đồng và thay thế nhà thầu có năng lực.

Việc tạm ứng, bảo lãnh và thu hồi tạm ứng phải được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định pháp luật, tránh thất thoát và sử dụng kém hiệu quả ngân sách nhà nước.