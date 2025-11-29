Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh 29/11/2025 17:01

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Thiên Định.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 2616/QĐ-TTg ngày 29-11 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phan Thiên Định.

Trước đó, theo quyết định ngày 14-11, Ban Bí thư đã điều động, phân công, chỉ định ông Phan Thiên Định (khi đó là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế) thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Huế; đồng thời điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 18-11, tại kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII đã bầu ông Phan Thiên Định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ 100% đại biểu dự họp tán thành.

Ông Phan Thiên Định được bầu thay ông Võ Trọng Hải, người được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và sau đó được HĐND tỉnh Nghệ An bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phan Thiên Định (54 tuổi), quê phường Thuận An, TP Huế. Ông có trình độ Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý hành chính công, trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) tỉnh Thừa Thiên Huế; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ), nay là TP Huế…