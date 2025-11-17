Ông Phan Thiên Định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh 17/11/2025 21:34

(PLO)- Ông Phan Thiên Định được giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh thay ông Võ Trọng Hải.

Chiều 17-11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định của Ban Bí thư cho tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Phan Thiên Định.

Ông Định được giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh thay ông Võ Trọng Hải - người vừa được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025- 2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đánh giá ông Định là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có năng lực, kinh nghiệm, quyết liệt, sâu sát và có khả năng quy tụ. Ông tin tưởng tân Phó Bí thư Phan Thiên Định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng tập thể Tỉnh ủy Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Hoàng Đăng Quang bày tỏ tin tưởng, phát huy truyền thống văn hoá cách mạng, đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh sẽ thực hiện thành công các mục tiêu, xây dựng tỉnh nhà trở thành địa phương phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Phan Thiên Định bày tỏ vinh dự khi được giao trọng trách mới; cảm ơn sự tin tưởng của Trung ương và sự ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân TP Huế.

Ông Phan Thiên Định khẳng định bản thân sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần gương mẫu, đặt lợi ích của Đảng, của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Cùng đó, không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đem hết sức lực, trí tuệ, tâm huyết để cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững...

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, các ngành và Nhân dân trong tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ.