Anh hy sinh anh dũng, em gái được tuyển vào ngành công an 13/11/2025 15:46

(PLO)- Em gái của Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải đã được tuyển dụng vào ngành Công an Nhân dân.

Ngày 13-11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Giám đốc công an tỉnh Hưng Yên có quyết định tuyển chị Nguyễn Thị Xuân (23 tuổi) vào ngành Công an Nhân dân và được bố trí công tác tại Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương chiến công hạng Nhất và bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân Thiếu tá, liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải ngày 19-4-2025. Ảnh: ĐẮC LAM

Chị Xuân là em gái ruột của Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải (nguyên cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh), người đã anh dũng hy sinh trong đấu tranh truy bắt các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào ngày 17-4.

Gia đình Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải có hai anh em ruột. Cũng như anh trai, chị Xuân đã cố gắng vươn lên, tốt nghiệp chuyên ngành tài chính - ngân hàng, Đại học Thương mại Hà Nội.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, các điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn thực hiện theo Thông tư 21 ngày 22-6-2023 của Bộ trưởng Bộ Công an tuyển chọn công dân vào Công an Nhân dân dưới hình thức tạm tuyển 6 tháng. Sau thời gian trên, chị Xuân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao sẽ được xem xét chuyển vào biên chế chính thức.

Việc tuyển dụng chị Xuân vào công tác trong lực lượng Công an Nhân dân thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên, cũng là sự tri ân, động viên thân nhân gia đình Liệt sĩ vượt qua nỗi đau, mất mát, ổn định cuộc sống.