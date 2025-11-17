Đề nghị truy tố Shark Thủy trong vụ án có hơn 1.000 bị hại 17/11/2025 19:12

(PLO)- Bộ Công an kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Egroup, đề nghị truy tố Shark Thủy - bị can Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục EGroup.

Chiều 17-11, Bộ Công an cho biết đã kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Egroup.

Theo đó, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) là đơn vị thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục EGroup, tức Shark Thủy và Đặng Văn Hiển, Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty EGame.

Căn cứ khoản 4 Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự; ngày 13-11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự số 56 và đề nghị truy tố đối với 29 bị can về ba tội danh gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Trong số bị can có Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục EGroup.

Cùng ngày 13-11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Thông báo số 22564/TB-CSKT-P6 gửi các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết kết thúc điều tra vụ án hình sự.

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đã công bố danh sách bị hại kèm thông báo kết thúc vụ án. Theo danh sách, vụ án có 1197 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt 719.678.682.810 đồng.