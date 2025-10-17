Ông Phan Thiên Định được bầu làm Chủ tịch UBND TP Huế 17/10/2025 20:30

(PLO)- Ông Phan Thiên Định, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 được Bầu làm Chủ tịch UBND TP Huế.

Tối 17-10, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 27, HĐND thành phố khóa VIII đã bầu ông Phan Thiên Định, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 làm Chủ tịch UBND TP Huế.

Ông Phan Thiên Định được bầu làm Chủ tịch UBND TP Huế.

Ông Phan Thiên Định sinh năm 1971; quê quán ở phường Thuận An, TP Huế. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý hành chính công. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Huế, ông Phan Thiên Định từng giữ các chức vụ như Phó Giám đốc, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư (này là sở Tài Chính); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế); Bí thư Thành ủy Huế (trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế); Bí thư Quận ủy Thuận Hóa; Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Huế.