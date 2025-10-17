Ông Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Thành ủy Huế 17/10/2025 08:09

(PLO)- Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng ngày 17-10, tại TP Huế, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Thành ủy Huế.

Đồng thời, Bộ Chính trị đã có Quyết định điều động, chỉ định ônh Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành ủy Huế, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Đình Trung sinh ngày 19-4-1973 (52 tuổi). Quê quán tỉnh Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Luật; Lý luận chính trị: Cao cấp

Trước khi được điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Huế, ông từng giữ các chức vụ như: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030; Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông; Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông...