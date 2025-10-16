Ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk 16/10/2025 14:46

(PLO)- Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 16-10, tại Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho ông Lương Nguyễn Minh Triết.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lương Nguyễn Minh Triết cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng, giao cho ông trọng trách đứng đầu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.

Ông Triết cho rằng Đắk Lắk là một tỉnh có vị trí hết sức quan trọng về chiến lược, quốc phòng, an ninh, nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Có nền văn hóa đặc sắc, và có đội ngũ cán bộ cần cù, sáng tạo, nhanh nhạy, nhiệt tình.

Ông Triết hứa sẽ nỗ lực hết mình, không ngừng học tập và có trách nhiệm với công việc, cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và cả hệ thống chính trị tỉnh nhà vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng và Nhân dân giao phó.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Triết cũng mong ngoài sự cố gắng của bản thân, sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

ông cũng mong nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của Ban Chấp hành Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhằm xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, phát triển nhanh, bền vững, trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết sinh năm 1976, quê quán xã Duy An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng); là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Công nghệ Silicat; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết từng kinh qua các chức vụ: Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng; Bí thư quận ủy Liên Chiểu; Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng; Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng; Bí thư quận ủy Hải Châu (Đà Nẵng).

Từ tháng 10-2020, ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 12-2020 đến tháng 1-2024, ông Lương Nguyễn Minh Triết là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Tại Đại hội XIII của Đảng, ông Lương Nguyễn Minh Triết được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Ngày 24-1-2024, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ), nhiệm kỳ 2020-2025. Sáu tháng sau đó (30-6-2024), ông được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng mới nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 6-9-2025, ông Lương Nguyễn Minh Triết được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 17-9-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố quyết định của Trung ương về việc chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.