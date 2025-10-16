Ông Lê Ngọc Quang giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng 16/10/2025 19:11

(PLO)- Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chiều 16-10, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang. Ảnh: N.DO

Ông Lê Ngọc Quang giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay cho ông Lương Nguyễn Minh Triết, đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk vào chiều cùng ngày.

Ông Lê Ngọc Quang sinh ngày 21-1-1974, quê quán: Tỉnh Thanh Hóa. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí.

Tóm tắt quá trình công tác của ông Lê Ngọc Quang:

Trước tháng 11-2019: Trưởng Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày 11-11-2019: Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam.

Tháng 12-2019: Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Tháng 1-2020: Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam kiêm thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn, ma túy, mại dâm.

Ngày 18-8-2020: Bí thư Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 30-1-2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Lê Ngọc Quang được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 22-3-2021: Ông Lê Ngọc Quang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày 31-10-2024: Bộ Chính trị có Quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 1-7-2025: Được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 16-10-2025: Ông Lê Ngọc Quang được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030.