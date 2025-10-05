Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị 05/10/2025 12:21

(PLO)- Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị tiếp tục được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 5-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Tham gia đại hội có 448 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 129.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Quảng Trị.

Dự và chỉ đạo đại hội có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tiểu sử ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Đồ họa: BẢO THIÊN

Tại Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị gồm 62 người, trong đó có 17 người tham gia Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Đồng thời, chỉ định chức danh Bí thư và bốn Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư và 4 Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồ họa: BẢO THIÊN

Cụ thể, ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị tiếp tục được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh này, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bốn Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị

Ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Ông Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Trị.