Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh 01/10/2025 17:46

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chỉ đạo, sau khi Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh kết thúc, công việc cần làm ngay là phải kịp thời đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Ngày 1-10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư và với tình cảm của con người quê hương, ông Trần Cẩm Tú gửi lời thăm hỏi tới các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, đại biểu, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Tĩnh.

Đồng thời, chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại nặng nề do bão số 10 vừa gây ra tại địa phương. Ông nhấn mạnh, Hà Tĩnh cần tiếp tục đoàn kết, sớm khắc phục khó khăn để ổn định đời sống và sản xuất.

Quang cảnh hội trường Đại hội.

Hà Tĩnh là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi sản sinh ra nhiều bậc danh nhân, anh hùng dân tộc, tiêu biểu như đại thi hào Nguyễn Du, danh y Hải Thượng Lãn Ông; các Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập hay 10 nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc. “Phát huy truyền thống anh hùng ấy, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế , xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”-ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Các đại biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Ban Bí thư đánh giá, nhiệm kỳ qua Hà Tĩnh duy trì mức tăng trưởng GRDP bình quân 6,4%/năm, thu ngân sách tăng 1,6 lần, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,9%. Hà Tĩnh cũng là điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng – an ninh giữ vững.

Bên cạnh những kết quả, ông Trần Cẩm Tú lưu ý Hà Tĩnh cần thẳng thắn nhìn nhận hạn chế như quy mô kinh tế còn nhỏ, hạ tầng chưa đồng bộ, chỉ số cạnh tranh thấp, một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế về năng lực lãnh đạo.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành tại Đại hội.

Cùng với đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chỉ đạo thêm một số nhiệm vụ trọng tâm để Đại hội tiếp tục quan tâm, thảo luận; Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ tới lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Thứ nhất, tiếp tục xác định xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, quyết định thắng lợi các mục tiêu phát triển.

Thứ hai, xây dựng bộ máy chính quyền liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thứ ba, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế nhanh, bền vững…

Thứ tư, phát triển toàn diện văn hoá, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo đời sống Nhân dân, phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hoá.

Thứ năm, thường xuyên củng cố, tăng cường, bảo đảm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XX nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: “Sau khi Đại hội kết thúc, công việc cần làm ngay là đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Đại hội của chúng ta chỉ thực sự thành công khi những mục tiêu, chỉ tiêu đề ra được thực hiện thắng lợi; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao”.

Hôm nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX đã bầu 55 người vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Buổi chiều, đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 trình bày các tham luận tập trung các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội thời gian tới.