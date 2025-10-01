Hà Tĩnh: Tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá 01/10/2025 10:26

Sáng 1-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã khai mạc phiên chính thức, với sự tham dự của 400 đại biểu đại diện cho hơn 100.000 đảng viên thuộc 73 đảng bộ trực thuộc.

Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Công nghiệp duy trì vai trò động lực

Dự Đại hội có ông Trần Cẩm Tú – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Trần Hồng Hà – Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Trần Tiến Hưng – Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; ông Hoàng Trung Dũng – Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Cùng dự còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu IV, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung; đại diện Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Gia Lai, đại diện Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội và TP.HCM...

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Phát biểu khai mạc, ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, dù đối diện nhiều khó khăn, nhất là thiên tai, dịch bệnh nhưng Hà Tĩnh đã hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIX, đồng thời triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Trung ương về tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền hai cấp.

Ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu khai mạc Đại hội.

Trình bày dự thảo báo cáo chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cho biết: Công tác xây dựng Đảng được chú trọng toàn diện; tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, củng cố niềm tin của nhân dân.

Kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng bình quân 6,4%/năm, quy mô đạt 126.000 tỉ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 94 triệu đồng. Thu ngân sách giai đoạn 2021 – 2025 ước đạt 88.500 tỉ đồng, tăng 1,6 lần so với nhiệm kỳ trước.

Công nghiệp duy trì vai trò động lực, nhiều dự án lớn như Nhiệt điện Vũng Áng II, VSIP Bắc Thạch Hà, Vinhomes Vũng Áng được triển khai. Nông nghiệp tăng trưởng hơn 3%/năm, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả rõ nét. Dịch vụ, thương mại, du lịch phục hồi tích cực sau đại dịch.

Ông Nguyễn Duy Lâm, Bí Thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh trình bày tóm tắt báo cáo chính trị.

Nhiệm kỳ 2025- 2030, Hà Tĩnh đặt mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy giá trị văn hóa, con người, nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển công nghiệp hiện đại, nông nghiệp thông minh, dịch vụ chất lượng cao; đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. Đại hội đề ra 31 chỉ tiêu cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược và 17 nhóm giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu.

Trước phiên chính thức, Đại hội đã tiến hành phiên trù bị, bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 người, Đoàn Thư ký hai người, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu năm người; thông qua chương trình, quy chế làm việc, quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng và thành lập các tổ thảo luận.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

5 nhiệm vụ trọng tâm

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, xây dựng dự thảo 31 chỉ tiêu cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và tập trung thực hiện 17 nhóm giải pháp chủ yếu.

Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của các cấp ủy đảng trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Huy động hiệu quả mọi nguồn lực thực hiện các định hướng chiến lược, đột phá: “một trung tâm động lực”, “ba hành lang kinh tế”, “bốn ngành trọng điểm”, “ba vùng đô thị”.

Thực hiện hiệu quả các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Tĩnh, các danh nhân, di sản được UNESCO vinh danh. Đổi mới đồng bộ, toàn diện và đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Tiếp tục quán triệt, cụ thể hoá các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về quân sự, quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị.

3 khâu đột phá

Đẩy mạnh chuyển đổi số trên ba trụ cột xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, thúc đẩy xã hội số và quản trị công, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả.

Tập trung phát triển, thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở có uy tín, trình độ lý luận, năng lực thực tiễn, hành động quyết liệt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thu hút dự án đầu tư chiến lược, trọng tâm là khu, cụm công nghiệp quy mô lớn, logistics, giao thông kết nối khu kinh tế, khu công nghiệp, du lịch, cửa khẩu với hệ thống giao thông quốc gia; hạ tầng khu vực ga đường sắt tốc độ cao (theo mô hình TOD). Xây dựng, mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng - cảng biển - logistics của khu vực và cả nước.