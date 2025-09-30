Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An không văn nghệ, không nhận hoa chúc mừng 30/09/2025 13:25

(PLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX sẽ không có chương trình văn nghệ, không nhận hoa chúc mừng, thể hiện sự chia sẻ trước thiệt hại nặng nề do bão số 10.

Sáng 30-9, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An và ông Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì buổi họp báo.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, cho biết Đại hội sẽ không có chương trình văn nghệ, không nhận hoa chúc mừng, thể hiện sự chia sẻ trước thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra.

Tại hội nghị, ban tổ chức thông tin một số nội dung liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo kế hoạch, Đại hội sẽ được tổ chức từ ngày 1 đến 3-10-2025. Tham dự Đại hội có 500 đại biểu chính thức, đại diện cho 200.579 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Với phương châm “Đoàn kết- Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá- Phát triển”, Đại hội lần này mang chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Mục tiêu giai đoạn 2025-2030 được xác định là đổi mới tư duy phát triển, lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực; lấy văn hóa, con người Nghệ An làm nền tảng; thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, dịch vụ chất lượng cao; phát triển bền vững cả vùng Đông lẫn vùng Tây; đồng thời gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh và mở rộng hội nhập quốc tế.

Nhà báo Hoa Mơ (Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh Nghệ An) phát biểu, đặt câu hỏi tại buổi họp báo.

Phát biểu tại họp báo, ông Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh Đại hội lần thứ XX là “bước ngoặt định hình lại tư duy phát triển, củng cố nền tảng chính trị, khơi dậy khát vọng vươn lên”, hướng tới mục tiêu đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng quốc gia vào năm 2030 và tỉnh phát triển toàn diện, hiện đại, thu nhập cao vào năm 2045.

Ông khẳng định báo chí không chỉ là kênh thông tin mà là “lực lượng đồng hành chiến lược”, cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân.

Ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trả lời một số ý kiến tại buổi họp báo.

Cũng trong sáng 30-9, tỉnh Nghệ An ra mắt, giới thiệu chuyên trang báo chí dữ liệu về 130 xã, phường của tỉnh Nghệ An.

Đây là công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 do Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ thực hiện.