Chân dung bí thư và ba phó bí thư Thành ủy Huế khóa XVII 04/10/2025 14:40

Sáng 4-10, tại phiên làm việc chính thức cuối cùng của Đại hội Đảng bộ thành phố Huế, Đại hội đã nghe báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII.

Theo đó, Ban Chấp hành đã bầu ra Ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 người. Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy Huế khóa XVI, Chủ tịch UBND TP, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các ông gồm Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVI; Phan Thiên Định, Ủy viên Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP và Nguyễn Chí Tài, Ủy viên Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Phó Chủ tịch UBND TP, được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế khóa XVII.