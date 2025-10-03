Đại tướng Lương Tam Quang dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP Huế 03/10/2025 12:53

(PLO)- Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 3-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức khai mạc tại Nhà hát Sông Hương.

Đại hội có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thay mặt Bộ Chính trị đến dự và chỉ đạo. Cùng tham dự có 400 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 58.280 đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Trường Lưu - Bí thư Thành ủy khóa XVI, khẳng định Đại hội là dấu mốc cho một bước chuyển mình mạnh mẽ của thành phố trên chặng đường phát triển mới.

Ông nhấn mạnh, 5 năm qua, dù đối mặt nhiều khó khăn, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã đạt được những thành quả quan trọng, toàn diện, hoàn thành mục tiêu đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Huế cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế như tốc độ tăng trưởng còn chậm, quy mô kinh tế còn nhỏ, GRDP bình quân đầu người chưa đạt kế hoạch.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Đại hội bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đoàn ca kịch Huế tại Phủ Chủ tịch năm 1960.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang đã biểu dương những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Huế đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bộ Trưởng Bộ Công an cơ bản tán thành với các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, chương trình trọng điểm, nhiệm vụ và các giải pháp đột phá đã đề ra trong Báo cáo chính trị. Đồng thời, đã nêu ra những nội dung đề nghị hội nghị tập trung thảo luận, làm rõ, bổ sung, hoàn thiện để thống nhất thực hiện.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TP Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo chương trình, Đại hội sẽ thảo luận, quyết nghị phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ tới và bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.