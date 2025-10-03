Đại tướng Phan Văn Giang dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang 03/10/2025 09:49

(PLO)- Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I đã nêu 36 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực; sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 3-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc trọng thể phiên làm việc chính thức. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và chỉ đạo.

Tham dự đại hội có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng 448 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 131.500 đảng viên được chỉ định từ 107 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC

Tham dự Đại hội còn có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: BTC

Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách mang tầm lịch sử

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho biết nhiệm kỳ qua, địa phương đã trải qua không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, hành động quyết liệt; Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã triển khai đồng loạt, sáng tạo, linh hoạt các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và đạt nhiều kết quả tích cực.

“Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ đảng viên được nâng lên. Cạnh đó, hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng hiệu lực, hiệu quả, nhất là sau khi thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp” - Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Tiến Hải, đánh giá Đại hội Đảng bộ tỉnh là dịp để nhìn lại quá trình phấn đấu ở nhiệm kỳ qua, xác định vị trí của Đảng bộ và địa phương trong tiến trình phát triển chung của đất nước. Đồng thời, rút ra những kinh nghiệm quý báu trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ đó, đề ra mục tiêu cao hơn, giải pháp cụ thể hơn, hành động quyết liệt hơn cho sự phát triển của nhiệm kỳ tiếp theo, nhất là trong không gian phát triển mới.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu chào mừng. Ảnh: BTC

“Với phương châm “Một An Giang, Một tầm nhìn, Một ý chí, Một niềm tin thắng lợi”, Tôi tin tưởng rằng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách mang tầm lịch sử, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, chất lượng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” - Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị.

Sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá

Theo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; giai đoạn 2021-2025, kinh tế của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 5,68%; quy mô nền kinh tế tiếp tục mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Tổng thu ngân sách tăng khá, bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Các tiềm năng, lợi thế của địa phương từng bước được phát huy hiệu quả hơn, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, kinh tế biển, du lịch và kinh tế biên giới; thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục tăng trưởng tích cực.

Báo cáo chính trị cũng nêu 36 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực; sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, ba khâu đột phá gồm: Tập trung phát triển kinh tế biển; hoàn thiện và nâng cấp kết cấu hạ tầng và đột phá ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.