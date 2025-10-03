Danh sách 66 nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 03/10/2025 12:32

(PLO)- Bộ Chính trị quyết định chỉ định 66 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang; chỉ định ông Nguyễn Tiến Hải tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2025-2030

Bí thư và bốn Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang:

1. Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

2. Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang.

3. Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giới thiệu đảm nhận chức danh Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

4. Bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, giới thiệu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang.

5. Ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang:

6. Ông Phạm Hoàng Nam, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

7. Ông Tống Phước Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

8. Ông Nguyễn Văn Sạch, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

9. Ông Huỳnh Quốc Thái, Bí thư Đảng ủy phường Long Xuyên.

10. Ông Lê Thanh Việt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

11. Bà Lê Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

12. Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

13. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh.

14. Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

15. Ông Mai Hoàng Khởi, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Giá.

16. Ông Võ Nguyên Nam, Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang ra mắt.

Các Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy An Giang:

17. Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

18. Ông Trình Lam Sinh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

19. Ông Nguyễn Văn Giặc, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

20. Ông Nguyễn Phú Tân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

21. Ông Nguyễn Việt Thắng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

22. Ông Nguyễn Tấn Rạng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

23. Ông Trần Kiếm Phong, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy.

24. Ông Nguyễn Văn Cọp, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

25. Bà Trương Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh.

26. Ông Đỗ Trần Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

27. Ông Hồ Ngọc Trường, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng.

28. Bà Lý Anh Thư, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

29. Ông Giang Văn Phục, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

30. Bà Đinh Thị Việt Huỳnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

31. Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

32. Ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

33. Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

34. Ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

35. Ông Nguyễn Như Anh, Giám đốc Sở Nội vụ.

36. Ông Phạm Minh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính.

37. Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

38. Ông Trần Quang Hiến, Giám đốc Sở Y tế.

39. Ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

40. Ông Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Sở Công thương.

41. Ông Võ Minh Trung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

42. Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch.

43. ÔNg Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

44. Ông Nguyễn Hoàng Thông, Chánh Thanh tra tỉnh.

45. Ông Trần Minh Nhựt, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

46. Đại tá Lê Văn Quý, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

47. Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

48. Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

49. Ông Lê Quốc Anh, Bí thư đặc khu Phú Quốc.

50. Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc.

51. Ông Nguyễn Lưu Trung, Bí thư Đảng ủy phường Hà Tiên.

52. Ông Nguyễn Đức Chín, Bí thư Đảng ủy xã An Minh.

53. Bà Bùi Thị Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh.

54. Ông Trần Chí Viễn, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

55. Ông Phan Đình Nhân, Bí thư Đảng ủy xã Kiên Lương.

56. Ông Lâm Quang Thi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Châu Đốc.

57. Bà Đặng Thị Hoa Rây, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Châu.

58. Ông Nguyễn Hồng Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tịnh Biên.

59. Ông Thái Minh Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Hòa.

60. Bà Lê Bích Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thoại Sơn.

61. Ông Lâm Thành Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tri Tôn.

62. Bà Quách Tố Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Phú.

63. Bà Nguyễn Thị Minh Kiều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hội An.

64. Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Đức.

65. Ông Trịnh Tuấn Ngọc, Giám đốc Sở Tư pháp.

66. Ông Huỳnh Văn Khởi, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.