Sẽ phân công một phó chủ tịch tỉnh phụ trách phía Tây Nghệ An 03/10/2025 20:22

(PLO)- Do đặc thù phía Tây tỉnh Nghệ An miền núi, đồi núi dốc, diện tích rộng nên sẽ phân công một phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách phía Tây Nghệ An.

Chiều 3-10, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đức Trung, Bí Thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Phân công một Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách miền Tây Nghệ An

Tại buổi họp báo, ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thông tin kết quả của Đại hội và tóm tắt phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 20230; công tác triển khai sau Đại hội.

Ông Nguyễn Đức Trung, Bí Thư tỉnh ủy Nghệ An, ông Lê Hồng Vinh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã cung cấp thêm thông tin và trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí.

- Pháp Luật TP.HCM: “Thưa lãnh đạo tỉnh Nghệ An, trong nhiệm kỳ tới 2025-2030, Nghệ An có xây dựng các trung tâm cụm xã phát triển toàn diện phù hợp với đặc điểm địa bàn tỉnh hay không?”.

- Ông Nguyễn Đức Trung, Bí Thư tỉnh ủy Nghệ An: “Vấn đề này chúng tôi đã đưa vào báo cáo chính trị. Khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bỏ cấp huyện thì Nghệ An cũng như cả nước đưa chính quyền về với nhân dân, sát nhân dân, phục vụ dân tốt hơn, vì dân.

Nếu không gian phát triển kinh tế chia thành không gian từng xã, sẽ không có nguồn lực phát triển tối ưu, cho nên chúng tôi đã đưa vào văn bản có hình thành cụm kinh tế xã. Theo đó, có thể xây dựng các đề án liên kết lại theo địa bàn.

Sau này sẽ hình thành cụm đô thị như Vinh, cụm Hoàng Mai, cụm Thái Hòa; những cụm này trước đây dự kiến hình thành đô thị như Diễn Châu, Đô Lương, Con Cuông thì sẽ xây dựng các cụm để tạo ra không gian, động lực phát triển.

- Pháp Luật TP.HCM: “Đặc thù của Nghệ An với các yếu tố đất rộng, người đông, nhiều xã miền núi với địa hình dốc, thời gian tới tỉnh Nghệ An có bố trí một Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khu vực miền Tây Nghệ An?.

Ông Nguyễn Đức Trung, Bí Thư tỉnh ủy Nghệ An: “Có phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách miền Tây Nghệ An. Nghị quyết về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An cho phép tỉnh Nghệ An có năm phó chủ tịch. Tới đây, tỉnh sẽ phân công một phó chủ tịch phụ trách miền Tây Nghệ An”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Nghệ An xây dựng thành tỉnh khá

Về phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2025- 2030, Nghệ An xây dựng thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Nghệ An phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt 12% trở lên, thu ngân sách nhà nước tăng bình quân giai đoạn tăng trên 12%; GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2030 đạt 165-190 triệu đồng/người/năm.

Bí Thư Tỉnh ủy Nghệ An cung cấp thêm: Mục tiêu đặt tăng trưởng 12% trở lên mới là mức cực tăng trưởng quốc gia. Nếu không đặt mục tiêu cao, mà bình bình an toàn thì dễ. Nghệ An từ địa phương vùng trũng, trong 5 năm qua tỉnh đã thu hút đầu tư vươn lên tốp 10 của cả nước. Chính phủ đã ủy quyền cho Nghệ An đầu tư cao tốc Vinh - Thanh Thủy (nối cao tốc Bắc-Nam sang Lào) lên đến 23.000 tỉ đồng..

Ngay sau Đại hội, Tỉnh uỷ Nghệ An chỉ đạo khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết; ban hành Chương trình hành động với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”; phát động phong trào thi đua sôi nổi, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, thiết thực kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 85 năm thành lập nước và 1.000 năm danh xưng Nghệ An; tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.