Xã Đray Bhăng đề nghị công nhận liệt sĩ với Chủ tịch xã hi sinh khi điều tiết giao thông 04/10/2025 11:40

(PLO)- UBND xã Đray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk đề nghị làm thủ tục công nhận liệt sĩ đối với ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã này.

Ngày 4-10, ông Nguyễn Thanh Minh, Phó chủ tịch UBND xã Đray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk, cho biết UBND xã này đã có báo cáo nhanh vụ tai nạn giao thông làm ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng hi sinh khi làm nhiệm vụ tham gia điều tiết giao thông trên quốc lộ 27.

Ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng (người đeo kính) hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: N.G

Theo ông Minh, UBND xã Dray Bhăng đã đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất chủ trương để UBND xã làm thủ tục trình cấp có thẩm quyền công nhận liệt sĩ đối với ông Lê Phước Toàn.

“Hôm qua mưa to gây ngập đường. Bí thư, chủ tịch UBND xã Dray Bhăng cùng tổ công tác đã khẩn trương đến điểm ngập lụt để cảnh báo, hướng dẫn nhân dân đi lại an toàn. Không may, anh Toàn gặp nạn, hi sinh khi làm nhiệm vụ”- ông Minh thông tin.

Theo báo cáo của UBND xã Đray Bhăng, từ 18 giờ đến 21 giờ 30 ngày 3-10, trên địa bàn xã này có mưa to, làm ngập lụt cục bộ quốc lộ 27 đoạn trước Trường THPT Y Jut, gây nguy hiểm đối với người đi đường.

Video ô tô lao với tốc độ cao tông ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng tử vong

Trước tình hình trên, ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, cùng với tổ công tác của xã đến trực tiếp phân luồng giao thông, cảnh báo nguy hiểm đối với người đi đường tại vị trí ngập lụt.

Đến khoảng 21 giờ 25 cùng ngày, ông Toàn bị ô tô 47A- 461.73 do Lê Thị Cẩm Chi (33 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển trên quốc lộ 27 theo hướng Lắk đi Buôn Ma Thuột tông vào, làm ông Phước tử vong.