Chủ tịch xã bị ô tô tông tử vong: Tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ và xã báo cáo sự việc 04/10/2025 10:16

(PLO)- Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Nội vụ và xã báo cáo sự việc Chủ tịch xã Đray Bhăng bị ô tô tông tử vong khi điều tiết giao thông để có hướng giải quyết phù hợp.

Ngày 4-10, trao đổi với PLO, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã yêu cầu Sở Nội vụ xem xét, đối chiếu các quy định, nhằm có hướng giải quyết phù hợp đối với trường hợp của ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng.

Ông Toàn là người bị ô tô tông tử vong khi tham gia điều tiết giao thông khi trời mưa lớn, đường ngập lụt.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo bí thư, lãnh đạo UBND xã Đray Bhăng báo cáo cụ thể về tình hình ngập lụt, việc lập tổ công tác điều tiết giao thông khi đường ngập, gây ùn tắc giao thông… để có cơ sở giải quyết các chế độ cho ông Toàn.

“Chúng tôi đang chờ báo cáo của xã và Sở Nội vụ. Đồng thời, phải xem xét kĩ các quy định liên quan để có hướng giải quyết phù hợp, đúng quy định đối với trường hợp của anh Toàn” - lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk nói.

Liên quan vụ việc, một lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã cử phòng chuyên môn hướng dẫn, làm việc với UBND xã Đray Bhăng để tổng hợp hồ sơ liên quan. "Chúng tôi đang trong quá trình tổng hợp hồ sơ nên chưa có cơ sở để trả lời anh Toàn đủ điều kiện công nhận là liệt sĩ hay không" - lãnh đạo Sở Nội vụ nói.

Ông Lê Phước Toàn (người đeo kính), theo dõi việc hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: TIẾN THOẠI

Được biết, đêm 3-10, trời mưa rất to, một đoạn dài trên quốc lộ 27, đoạn qua xã Đray Bhăng bị ngập lụt, gây ùn ứ giao thông.

Nhà ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng, ở phường Tân Lập, cách nơi làm việc hơn 30 km. Dù thời điểm xảy ra ngập lụt trời tối, mưa to nhưng ông Toàn vẫn kịp thời có mặt, cùng tổ công tác điều tiết giao thông, giúp người dân di chuyển được an toàn.

Tuy nhiên, trong lúc làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, ông Toàn bị một ô tô lao với tốc độ cao tông trúng, văng ra xa và tử vong.

Video ghi lại cảnh ông Toàn bị ô tô tông tử vong.

Tài xế điều khiển ô tô tông ông Toàn tử vong được xác định là Lê Thị Cẩm Chi (33 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, Đắk Lắk).

Ông Lê Phước Toàn (45 tuổi, quê ở Quảng Trị), ngụ phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, ông Toàn là Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cư Kuin (cũ). Tháng 7 vừa qua, ông Toàn được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng khi thực hiện chính quyền hai cấp.