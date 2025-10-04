Giây phút chủ tịch UBND xã bị ô tô tông tử vong khi làm nhiệm vụ điều tiết giao thông 04/10/2025 08:05

(PLO)- Sau khi lao với tốc độ cao, gây tai nạn làm chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong, tài xế rời khỏi hiện trường.

Văn phòng Cơ quan CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đang thụ lý, điều tra vụ ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng bị ô tô tông tử vong khi đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trên quốc lộ 27, đoạn qua xã này.

Video ô tô lao với tốc độ cao tông ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng tử vong

Theo thông tin ban đầu, chiếc ô tô 47A-46.173 lao với tốc độ rất cao, tông thẳng vào ông Lê Phước Toàn khi ông đang làm nhiệm vụ tham gia điều tiết giao thông trên quốc lộ 27 đoạn bị ngập nước. Ông Lê Phước Toàn bị ô tô tông trúng từ phía sau, văng xa hơn 10 m.

Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô rời khỏi hiện trường. Khi lực lượng Cảnh sát giao thông đến hiện trường thì không làm việc được với tài xế; hiện chưa xác định được tài xế có vi phạm nồng độ cồn hay không.

Về tốc độ của ô tô tại thời điểm gây tai nạn, nguồn tin cho biết hiện chưa xác định được. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ các vấn đề liên quan.

Đoạn đường ông Lê Phước Toàn bị tông tử vong. Ảnh: N.D

Như PLO đã thông tin, khoảng 21 giờ 25 ngày 3-10, quốc lộ 27, đoạn qua xã Dray Bhăng bị ngập sâu do mưa lớn, gây ùn tắc giao thông, một số phương tiện bị chết máy.

Ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng, cùng lực lượng chức năng địa phương có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, giúp người dân di chuyển thuận tiện.

Trong lúc làm nhiệm vụ, một ô tô lao với tốc độ nhanh, tông trúng ông Toàn, khiến ông bị thương nặng. Ông Toàn được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên nhưng đã tử vong ngay sau đó.