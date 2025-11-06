Cục Khí tượng thủy văn cảnh báo mưa đá, dông, lốc, sét ở Đồng Nai, Lâm Đồng 06/11/2025 20:10

Lúc 18 giờ 45 ngày 6-11, Cục Khí tượng thủy văn - Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ phát đi tin cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ trên khu vực Nam Bộ.

Ảnh radar thời tiết và định vị sét cùng ảnh mây vệ tinh của Cục Khí tượng thủy văn.

Theo Cục Khí tượng thủy văn, hiện trạng trong 3 giờ qua: Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tỉnh, ảnh ra đa thời tiết, định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển gây mưa rào và kèm theo dông, sét trên khu vực các tỉnh.

Cụ thể: Tỉnh Lâm Đồng gồm phường Bình Thuận, các xã Hàm Liêm, Hàm Thạnh, Hàm Thuận, Hòa Thắng, Hàm Thuận Bắc, Hồng Sơn, Sông Lũy, Bắc Bình, Đông Giang, Hồng Thái, Phan Rí Cửa, Lương Sơn, Liên Hương, Hải Ninh, Tuy Phong, La Dạ, Sơn Điền, Vĩnh Hảo, Phan Sơn, Bảo Thuận, Bảo Lâm 3, Di Linh, Gia Hiệp, Đạ Huoai, Đạ Tẻh 2, Hòa Bắc, Đạ Huoai 2, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Bảo Lâm 2, Hòa Ninh, phường 3- Bảo Lộc, phường B'Lao, các xã Tà Hine, Tà Năng, Ninh Gia, phường 2- Bảo Lộc, phường 1 Bảo Lộc, các xã Cát Tiên 2, Bảo Lâm 1, Cát Tiên 3, Đức Trọng, Quảng Lập, Đơn Dương, Định Trang Thượng, Tân Hà Lâm Hà, Tân Hội, Ka Đô, Bảo Lâm 4, Phúc Thọ Lâm Hà, Bảo Lâm 5, Đinh Văn Lâm Hà, D'Ran, Quảng Tin, Hiệp Thạnh, Nam Ban Lâm Hà, Tà Đùng, Phú Sơn Lâm Hà, Nam Hà Lâm Hà, phường Xuân Trường - Đà Lạt, các xã Kiến Đức, Đam Rông 1, Nhân Cơ, phường Xuân Hương - Đà Lạt, xã Quảng Khê, phường Cam Ly - Đà Lạt, xã Quảng Tân, phường Đông Gia Nghĩa, phường Lang Biang - Đà Lạt, phường Lâm Viên - Đà Lạt, xã Lạc Dương, phường Bắc Gia Nghĩa, các xã Đam Rông 2, Quảng Trực, Đam Rông 4, Tuy Đức, Quảng Sơn, Đam Rông 3, Trường Xuân, Quảng Hòa, Quảng Phú, Thuận Hạnh, Nâm Nung, Krông Nô, Nam Đà, Thuận An.

Tỉnh Đồng Nai gồm các xã Tân Phú, Phú Lâm, Nam Cát Tiên, Thanh Sơn, Tà Lài, Đak Lua, Đồng Tâm, Tân Lợi, Phú Lý, Phước Sơn, Thuận Lợi, Nghĩa Trung, Phú Trung, Bù Đăng, Thọ Sơn, Lộc Quang, Bình Tân, phường Phước Bình, phường Phước Long, các xã Bom Bo, Phú Nghĩa, Lộc Tấn, Đa Kia, Tân Tiến, Thiện Hưng, Lộc Thạnh, Đak Nhau, Hưng Phước, Đăk Ơ, Bù Gia Mập.

Trong từ 0-3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm theo dông, sét cho các khu vực kể trên, sau đó mây dông có xu hướng mở rộng và lan sang các khu vực lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến 10-40 mm, có nơi trên 50 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.