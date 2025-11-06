Thủy điện Đại Ninh thông báo tăng lưu lượng xả lên 200 m3/giây 06/11/2025 13:55

(PLO)- Thủy điện Đại Ninh cho biết lượng nước xả điều tiết trên được xả về theo dòng sông Đồng Nai, không về sông Lũy.

Ngày 6-11 Công ty Thủy điện Đại Ninh có thông báo về việc tăng lưu lượng xả lũ điều tiết qua đập tràn thủy điện Đại Ninh (Lâm Đồng).

Thủy điện Đại Ninh.

Theo đó, vào lúc 11 giờ ngày 6-11, mực nước hồ Đại Ninh đạt cao trình 878,362 m (mực nước dâng bình thường là 880,0 m); lưu lượng vào hồ 142 m³/s, lưu lượng chạy máy 55 m³/s, lưu lượng xả điều tiết qua tràn 150 m³/s (tăng lúc 11 giờ ngày 6-11).

Căn cứ vào tình hình thủy văn lưu vực hồ Đại Ninh và lưu lượng xả hồ Đơn Dương, Công ty sẽ tiến hành tăng lưu lượng xả điều tiết qua đập tràn hồ Đại Ninh từ 150 m³/s lên 200 m³/s lúc 13 giờ ngày 6-11.

Công ty sẽ tăng, giảm lưu lượng xả tùy thuộc vào lượng mưa, lưu lượng vào hồ và sẽ thông báo sau.

Công ty kính báo đến Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để phối hợp, chỉ đạo và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng tránh.

Công ty Thủy điện Đại Ninh cũng lưu ý để người dân phía sông Lũy, Bắc Bình, Lâm Đồng tránh hiểu nhầm: Lượng nước xả điều tiết hồ thủy điện Đại Ninh nêu trên được xả về theo dòng sông Đồng Nai, không về sông Lũy.