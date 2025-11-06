Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: 'Cam go nhất là lúc bão đổ bộ đất liền' 06/11/2025 13:39

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo xác lập ba giai đoạn ứng phó bão số 13, cam go nhất là lúc bão đổ bộ đất liền, yêu cầu phải di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Sáng 6-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 13 tại Sở Chỉ huy tiền phương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

18 giờ giới nghiêm, cấm ra đường

Cuộc họp trực tuyến có sự tham gia của lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng, TP Huế, tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 13 tại Gia Lai. Ảnh: LK

Báo cáo Phó Thủ tướng, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết địa phương đã lên phương án, kịch bản ứng phó bão với mức cảnh báo cấp 5. Theo đó, mỗi địa phương đều có phương án sẵn sàng ứng phó khi bão tới.

12 giờ ngày 6-11, địa phương hoàn thành di dời khoảng 100.000 hộ dân từ vùng nguy cơ đến nơi an toàn, đến 15 giờ là cơ bản hoàn thành kế hoạch đặt ra và đến 18 giờ ngày 6-11 là thời điểm giới nghiêm, không cho dân tự ý ra đường khi bão đổ bộ đất liền.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương TP Huế, TP Đà Nẵng, tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa đã xây dựng phương án ứng phó bão cảnh báo lên cấp 3. Riêng tỉnh Quảng Ngãi nâng mức cảnh báo lên cấp 4. Các địa phương báo cáo đã thực hiện tốt công tác di dời dân, tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết bão số 13 đang mạnh lên và đề nghị nâng mức cảnh báo lên một cấp nữa. Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và phạm vi rộng.

Xác lập rõ ba giai đoạn ứng phó

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, nhấn mạnh cơn bão số 13 diễn biến rất phức tạp, bán kính rộng hơn 100 km.

Do vậy, yêu cầu cơ quan khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần có số liệu dự báo đầy đủ để nhận định, phương án ứng phó chính xác.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo tại cuộc họp.

Cụ thể, cần phải phân vùng bán kính ảnh hưởng, cấp độ gió, trung tâm bão, thời gian di chuyển... và phải gắn với từng địa danh cụ thể dự báo, ứng phó kịp thời. Phải lấy số liệu dự báo làm cơ sở chỉ huy, điều hành.

Theo Phó Thủ tướng, đối với bão số 13 cần xác lập rõ ba giai đoạn, gồm: phòng ngừa, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn cam go nhất là khi bão đổ bộ vào đất liền từ 20 giờ tối 6-11 đến 8 giờ sáng 7-11.

Do vậy, các lực lượng tham gia nhiệm vụ ứng phó bão số 13 không được rời vị trí được giao. Cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho người dân tự chủ động ứng phó, các kỹ năng sinh tồn khi bão ập đến.

Trong quá trình bão diễn ra, đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh chủ động xem xét, quyết định cắt lũ, điều tiết lũ tại các khu vực hồ đập. Điều chỉnh phương án cho phù hợp, tùy vào từng địa phương.

Clip Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ, hướng dẫn người dân cách sinh tồn khi bão đến.

“Vùng bán kính liên quan ngập lụt và vùng gió mạnh bị ảnh hưởng bão thì phải di dời hết. Đặc biệt, nhà cửa cấp 4 của dân không an toàn, có nguy cơ ngã đổ đe dọa đến tính mạng người dân”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viettel, VNPT phải đảm bảo thông tin, không để mất liên lạc, dẫn tới hỗn loạn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại cảng Quy Nhơn.

Liên quan đến tàu Star Bueno bị mắc cạn tại vùng biển Dung Quất (Quảng Ngãi), Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương sớm có phương án giải cứu và đưa ra phương án xấu nhất là chìm tàu và tràn dầu để có phương án ứng phó thích hợp.