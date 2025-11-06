Bão số 13 tiếp tục mạnh lên, vượt dự báo trước đó 06/11/2025 13:04

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết bão số 13 tiếp tục mạnh lên, chưa xuất hiện dấu hiệu suy yếu, hiện đã mạnh hơn so với dự báo trước đó.

Sáng nay 6-11, tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó bão số 13 (bão Kalmaegi).

Gần 270.000 người được huy động ứng phó bão số 13

Đại diện Bộ Quốc phòng cho biết, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực phòng thủ dân sự ở các cấp; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ sau bão.

Lực lượng gồm 268.255 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ; 6.273 phương tiện (ô tô: 3.755; xe đặc chủng: 520; tàu: 646; xuồng các loại: 1.790; máy bay: 6).

Các quân khu 4, 5, 7 duy trì nghiêm chế độ trực phòng thủ dân sự ở các cấp, chủ động theo dõi diễn biến bão; kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung phương án, kế hoạch; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thông tin liên lạc, lương thực sẵn ở những địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ, ngập lụt, sạt lở đất, khu vực bị chia cắt, cô lập.

Binh chủng thông tin liên lạc, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, thông suốt trong mọi tình huống, phục vụ công tác chỉ huy điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Quân chủng phòng không - không quân, Binh đoàn 18 sẵn sàng điều động máy bay trực thăng tìm kiếm cứu nạn và vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến vùng bị chia cắt, cô lập.

Lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 61.475 phương tiện 291.384 người di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp. Ảnh: MINH KHÔI

Gia Lai kích hoạt kịch bản ứng phó rủi ro thiên tai cấp 5

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, ngay từ chiều 3-11, tỉnh đã họp ban chỉ huy phòng thủ dân sự để triển khai ứng phó bão số 13. Tỉnh đã kích hoạt kịch bản ứng phó cấp độ rủi ro thiên tai cấp 5 đối với khu vực phía đông (gồm 58 xã, phường), đồng thời áp dụng cấp độ 4 đối với vùng phía tây, nhất là các địa bàn An Khê, Kông Chro và Ayun Pa.

Gia Lai đã thành lập sở chỉ huy tiền phương tại An Nhơn, thành lập 14 tổ công tác, giao các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách trực tiếp địa bàn.

Từ ngày 5-11, toàn bộ lực lượng được yêu cầu trực chỉ huy tại chỗ, không rời vị trí cho đến khi bão tan.

Gia Lai đã sử dụng hệ thống công nghệ để cập nhật kịch bản ứng phó theo từng xã, giúp địa phương chủ động phương án sơ tán dân, đảm bảo an toàn theo thời điểm thực tế.

Về tàu thuyền, tỉnh có hơn 5.700 phương tiện, trong đó 4.600 tàu đã neo đậu an toàn. Các tàu còn hoạt động trên biển đã được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, kiên quyết không để ngư dân ở lại trên tàu.

Tỉnh dự kiến phải sơ tán khoảng 100.000 hộ, tương đương hơn 330.000 nhân khẩu. Đến 9 giờ sáng nay đạt khoảng 75% kế hoạch, phấn đấu hoàn thành trước 19 giờ hôm nay. Việc sơ tán tập trung được bố trí tại các điểm an toàn, bảo đảm lương thực ít nhất 2 ngày.

Đối với hộ dân di dời xen ghép, tỉnh hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày và 20.000 đồng/hộ/ngày cho gia đình tiếp nhận người đến ở.

Về sản xuất, tỉnh yêu cầu hoàn thành thu hoạch thủy sản, hoa màu trước ngày 6-11; các dự án xây dựng được tạm dừng, thiết bị thi công được hạ, chằng néo an toàn. Tại các tuyến giao thông xung yếu, đặc biệt đèo An Khê, đã bố trí sẵn xe múc và thiết bị ứng cứu.

Về hồ chứa, tỉnh đã xả điều tiết từ sớm theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bảo đảm dung tích đón lũ.

Gia Lai dự kiến cấm toàn bộ phương tiện và người dân ra đường tại khu vực phía đông từ 18 giờ hôm nay, đồng thời dự trữ lương thực, thực phẩm tại các điểm có nguy cơ chia cắt, huy động lực lượng công an, quân đội và dân quân túc trực tại các khu dân cư trọng điểm để ứng cứu tại chỗ, kịp thời.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng làm Trưởng đoàn trực tiếp đi đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 13. Ảnh: MINH KHÔI

Các địa phương trong vùng ảnh hưởng khẩn cấp ứng phó bão số 13

Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định cho biết, thành phố đã xây dựng và kích hoạt các kịch bản ứng phó, tập trung vận động, di dời người dân tại vùng thấp trũng, ven sông, khu vực có nguy cơ sạt lở, tổ chức neo đậu tàu thuyền an toàn.

Tại Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn cho biết đã kích hoạt kịch bản ứng phó cấp độ 3, trong đó ưu tiên phương án chống mưa lớn kéo dài và ngập lụt. Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm đã được đưa vào nơi tránh trú an toàn. Các khu dân cư có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đã được sơ tán trước trưa 5-11.

Còn tại Đắk Lắk, công tác sơ tán dân ở vùng có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất hoàn thành trước 12 giờ trưa 5-11, sau đó các lực lượng tiếp tục kiểm tra, rà soát lần cuối trước khi bão ảnh hưởng. Tỉnh cũng cho biết chỉ còn 3 tàu đang cách bờ khoảng 3 hải lý, dự kiến cập bờ trước 11 giờ trưa nay, toàn bộ các tàu khác đã neo đậu an toàn.

Tại Khánh Hoà, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn cho biết địa phương đã kích hoạt phương án ứng phó ở cấp độ 3, thành lập 9 tổ công tác và lập 5 đoàn kiểm tra sẵn sàng ứng trực. Toàn tỉnh có 6.353 phương tiện tàu thuyền, trong đó còn khoảng 160 phương tiện hoạt động ngoài khơi, tỉnh đã yêu cầu tất cả lao động trên biển phải lên bờ trước 12 giờ hôm nay.

Quảng Ngãi báo cáo đã thành lập 4 tổ tiền tiêu và 5 tổ công tác để chỉ đạo ứng phó; phối hợp với quân sự, công an và các sở, ngành kiểm tra địa bàn xung yếu. Hầu hết tàu thuyền đã được kêu gọi vào nơi tránh trú an toàn, hiện còn gần 200 tàu ngoài vùng tránh trú đang được liên lạc, theo dõi.

Công tác sơ tán dân đang được triển khai, đã sơ tán khoảng 35% số dân vùng nguy hiểm, tỉnh đặt chỉ tiêu phải hoàn thành 100% trước 13 giờ hôm nay.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá tuy TP Huế không nằm trong vùng tâm bão dự báo hiện tại, nhưng tình hình mưa lũ trên địa bàn vẫn rất phức tạp. Thành phố cần tiếp tục bám sát dự báo, cập nhật liên tục hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của bão, đặc biệt tính đến kịch bản bão đổi hướng và tác động trực tiếp đến Huế.

Phó Thủ tướng lưu ý riêng đối với khu vực Phú Yên trước đây, nơi có quy mô nuôi trồng thủy sản trên biển rất lớn, cần tăng cường giám sát chặt chẽ từ nay đến 15 giờ, bảo đảm tuyệt đối không còn người ở lại trên lồng bè, dù dự báo tâm bão không quét trực tiếp qua khu vực này.

Khánh Hòa cần thực hiện triệt để các nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho lao động nuôi trồng hải sản, giao công an, quân đội phối hợp chặt chẽ trong công tác di dời, kiểm soát và cứu hộ trên biển.

Quảng Ngãi và cơ quan chức năng lập phương án ứng phó riêng cho tình huống chìm tàu chở quặng mang quốc tịch Liberia và tràn dầu, báo cáo chi tiết về lực lượng, phương tiện cần huy động và tiến độ triển khai ngay trong chiều nay.

Bão số 13 tiếp tục mạnh lên, vượt dự báo trước đó

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, theo cập nhật mới nhất, bão số 13 tiếp tục mạnh lên, chưa xuất hiện dấu hiệu suy yếu và hiện đã mạnh hơn so với dự báo trước đó.

Đây được đánh giá là cơn bão mạnh nhất từng đi vào khu vực trong nhiều năm trở lại đây. Các địa phương nâng thêm 1 cấp trong phương án ứng phó, không được chủ quan trước khả năng bão còn tiếp tục gia tăng sức gió khi tiến sát bờ.

Dự báo từ trưa nay, khu vực ven biển Gia Lai, Quảng Ngãi bắt đầu có mưa rất to; đến khoảng 17 giờ, gió mạnh tăng dần và từ 19 giờ sẽ xuất hiện gió giật dữ dội trong bán kính rộng.

Tâm bão dự kiến đổ bộ từ 20 giờ đến 21 giờ, tập trung chủ yếu vào Quy Nhơn, có khả năng lệch nhẹ lên phía bắc. Đáng lưu ý, đỉnh triều cường 2,4m trùng thời điểm gió mạnh và sóng biển cao 6-8 m, có thể gây nước biển dâng khoảng 1,5 m, làm ngập sâu nhiều khu vực ven biển và vùng trũng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cung cấp thông tin cập nhật về tình hình bão. Ảnh: MINH KHÔI

Với cấp gió dự báo có thể lên đến cấp 13, giật cấp 15-16, nhà cấp 4 và nhà lợp mái tôn sẽ không bảo đảm an toàn, kể cả khi đã chằng chống. Do đó, các địa phương phải sơ tán bắt buộc người dân khỏi các khu vực nhà ở không kiên cố, hoàn thành trước 12 giờ trưa nay; đồng thời dừng toàn bộ hoạt động không thiết yếu từ 15 giờ và cấm người dân ra đường sau 18 giờ, trừ lực lượng làm nhiệm vụ.

Thứ trưởng cũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các hồ chứa thủy điện và thủy lợi đã xả đón lũ sớm, nâng dung tích phòng lũ từ 200 triệu m³ lên 1,6 tỉ m³, tạo điều kiện thuận lợi để cắt giảm đỉnh lũ cho hạ du, hạn chế nguy cơ ngập sâu kéo dài.