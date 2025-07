Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thông thoáng trở lại 25/07/2025 16:28

(PLO)- Sau gần 10 ngày thi công sửa chữa khe co giãn cầu Long Thành trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đến nay giao thông đã thông thoáng trở lại, không còn xảy ra tình trạng ùn ứ.

VIDEO: Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thông thoáng trở lại sau thời gian sửa chữa khe co giãn trên cầu Long Thành.

Chiều 25-7, ghi nhận của PLO trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua khu vực cầu Long Thành (hướng từ Đồng Nai về TP.HCM), các phương tiện lưu thông ổn định, không còn cảnh chen chúc, di chuyển từng mét như những ngày trước.

Lực lượng CSGT và đơn vị quản lý tuyến cao tốc vẫn túc trực để đảm bảo an toàn giao thông và hướng dẫn phương tiện khi cần thiết.

Dòng xe di chuyển ổn định qua cầu Long Thành chiều 25-7. Ảnh: PHẠM HẢI

Trước đó, từ ngày 15-7, đơn vị quản lý tuyến cao tốc bắt đầu triển khai sửa chữa khe co giãn tại trụ P26, cầu Long Thành. Để phục vụ thi công, mặt đường phía bên trái tuyến (hướng từ Đồng Nai về TP.HCM) bị thu hẹp, rào chắn một phần khiến lưu thông qua khu vực bị ùn ứ nhiều km.

Trước đó, khu vực cầu Long Thành thường xuyên xảy ra ùn ứ nghiêm trọng do ảnh hưởng từ việc sửa chữa. Ảnh: PHẠM HẢI

Nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc là do rào chắn thi công sửa chữa khe co giãn cầu kết hợp với việc tuyến cao tốc đồng thời triển khai nâng cấp hệ thống giao thông thông minh (ITS). Các hạng mục thi công này đều ảnh hưởng đến mặt đường lưu thông, dẫn đến ùn ứ cục bộ và kéo dài.

Trong thời gian sửa chữa trên cao tốc, để giảm áp lực giao thông, đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 6 (Phòng 6 - Cục CSGT, Bộ Công an) đã túc trực thay phiên đóng - mở nút giao đường 319, hướng dẫn các phương tiện quay đầu. Nút giao Quốc lộ 51 cũng tạm thời đóng, các xe được phân luồng ra Quốc lộ 51 để đi theo Quốc lộ 1.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã thông thoáng trở lại sau khi tháo dỡ rào chắn phục vụ thi công. Ảnh: PHẠM HẢI

Đồng thời, đơn vị quản lý đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, giảm thiểu ảnh hưởng lưu thông đến người dân.

Tính đến chiều 25-7, các hạng mục sửa chữa chính đã cơ bản hoàn thành, rào chắn được tháo dỡ, mặt đường trả lại thông thoáng. Tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đặc biệt là đoạn qua cầu Long Thành đã được lưu thông bình thường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển.