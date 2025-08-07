Đồng Nai kiến nghị bổ sung thêm 1 ga hành khách đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 07/08/2025 14:02

(PLO)- Ngoài 1 nhà ga hành khách tại khu vực sân bay Long Thành trong dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Xây dựng chấp thuận thêm nhà ga hành khách thứ 2.

Ngày 7-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc bổ sung ga đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam thuộc địa bàn xã Xuân Hòa.

Theo hồ sơ dự án được duyệt, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, dự kiến bố trí các vị trí ga hành khách, ga hàng hóa, trạm bảo dưỡng gồm: 1 nhà ga hành khách tại khu vực sân bay Long Thành; 1 ga hàng hóa tại xã Trảng Bom và 2 trạm bảo dưỡng kỹ thuật tại xã Xuân Hòa và xã Xuân Đường.

Như vậy, với đoạn tuyến Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài 82km, nhưng chỉ bố trí 1 nhà ga hành khách trong khu vực Sân bay Long Thành.

Trong khi đó, khu vực phía Đông tỉnh Đồng Nai có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, quỹ đất rộng và có vị trí chiến lược trong kết nối giữa tỉnh với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ thông qua quốc lộ 1 và đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết.

Vì vậy UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận chủ trương giao Ban Quản lý dự án đường sắt phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu, bổ sung 1 nhà ga hành khách tại xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai vào hồ sơ dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Cũng theo UBND tỉnh Đồng Nai, vị trí ga hành khách tại xã Xuân Hòa đảm bảo khoảng cách để bố trí thêm 1 ga hành khách theo quy định.