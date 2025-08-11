Thí điểm cấm xe tải vào làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 11/08/2025 21:33

(PLO)- Lực lượng chức năng sẽ thí điểm cấm xe tải, xe khách lưu thông vào làn trái sát dải phân cách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Ngày 11-8, đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (C08, Cục CSGT) cho biết, C08 vừa phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) thống nhất điều chỉnh một số quy định về tốc độ và phân làn phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Cụ thể, từ ngày 15-8 đến 15-9, các đơn vị bắt đầu thí điểm cấm xe tải, xe khách lưu thông vào làn trái (làn sát dải phân cách giữa). Để thực hiện, lực lượng chức năng sẽ điều chỉnh như sau:

Làn trái (làn 1): Tốc độ tối thiểu 90km/h, tốc độ tối đa 120km/h. Làn giữa (làn 2): Tốc độ tối thiểu 90km/h, tốc độ tối đa 120km/h. Làn phải (làn 3): Tốc độ tối thiểu 60km/h, tốc độ tối đa 100km/h.

Hiện tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có ba làn xe mỗi chiều. Trong đó, làn 1 và làn 2 có tốc độ quy định từ 80 - 120km/h, làn 3 từ 60 - 100km/h.

Cục CSGT đánh giá việc điều chỉnh như trên nhằm đảm bảo cho phương tiện chuyển từ làn tốc độ cao sang làn giữa diễn ra mượt mà, hạn chế việc giảm tốc độ đột ngột, qua đó giảm ùn tắc và nguy cơ tai nạn.

Phương án được Cục CSGT đề nghị thực hiện trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh CA.

Trước đó, Cục CSGT đề xuất từ ngày 15-8 đến 14-9 tổ chức phân làn tốc độ và phân luồng phương tiện đối với xe tải đối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn từ Km 0+000 - Km 105+417).

Theo đó, làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1) sẽ quy định tốc độ tối đa 120km/h, tốc độ tối thiểu 90km/h và cấm xe ô tô tải hoạt động trên làn này.

Làn giữa sát làn trái trong cùng (làn 2), quy định tốc độ tối đa 100km/h, tốc độ tối thiểu 80km/h và các xe ô tô đều hoạt động trên làn này.

Làn ngoài cùng sát làn dừng khẩn cấp (làn 3) quy định tốc độ tối đa 100km/h, tốc độ tối thiểu 60km/h, các xe ô tô đều hoạt động trên làn.