Ông Vũ Hồng Văn tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 30-9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần 1, nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ Chính trị có quyết định chỉ định ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025 tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.
Tại đại hội, Bộ Chính trị cũng công bố quyết định chỉ định bốn Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm:
Bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai.
Ông Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai.
Ông Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên. Ông Văn từng là Phó chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02, Bộ Công an). Tháng 6-2018, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm ông Văn làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.
Cuối tháng 11-2019, ông Văn được điều chuyển làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Đầu tháng 7-2022, khi mang quân hàm thiếu tướng, ông Văn được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.
Tháng 8-2024, Bộ Chính trị có quyết định chuẩn y ông Văn giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.
Tháng 7-2025, ông Vũ Hồng Văn là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đồng Nai.