Ông Vũ Hồng Văn tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 30/09/2025 12:34

(PLO)- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần I, Bộ Chính trị đã có quyết định chỉ định ông Vũ Hồng Văn tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 30-9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần 1, nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ Chính trị có quyết định chỉ định ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025 tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vũ Hồng Văn tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VŨ HỘI.

Tại đại hội, Bộ Chính trị cũng công bố quyết định chỉ định bốn Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm:

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

Ông Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai.