Công bố 68 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 30/09/2025 12:01

(PLO)- Ban Chấp hành Trung ương chỉ định 68 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 -2030.

Sáng 30-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc phiên chính thức.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 -2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: VŨ HỘI.

Tại Đại hội, ông Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Nai công bố các Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương về chỉ định 68 người tham gia Ban Chấp hành và 15 người tham gia Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 -2030.

Danh sách 68 người được chỉ định tham gia Ban Chấp hành tỉnh Đồng Nai

1. Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh.

2. Bà Tôn Ngọc Hạnh, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.

3. Ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

5. Ông Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

6. Ông Trần Trung Nhân, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ.

7. Ông Nguyễn Minh Hợi, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

8. Ông Hà Anh Dũng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

9. Ông Lê Trường Sơn, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

10. Ông Nguyễn Đức Hải, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh.

11. Ông Võ Thành Danh, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

12. Ông Dương Minh Dũng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Long Thành.

13. Ông Hồ Văn Nam, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên.

14. Bà Đặng Minh Nguyệt, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Long Khánh.

15. Bà Giang Thị Phương Hạnh, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Bình Phước.

16. Bà Bùi Thị Yến, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

17. Ông Đỗ Đức Hoà, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

18. Bà Nguyễn Thị Hồng Trang, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ.

19. Bà Lê Thị Thái, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ.

20. Ông Lê Việt Hùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

21. Ông Đỗ Văn Mạnh, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

22. Bà Nguyễn Thị Minh Nhâm, Tỉnh uỷ viên, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh.

23. Ông Nguyễn Quốc Dũng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

24. Bà Lê Thị Thanh Loan, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

25. Ông Nguyễn Minh Kiên, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn.

26. Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

27. Ông Bùi Xuân Thống, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khoá XV tỉnh.

28. Ông Điểu Huỳnh Sang, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khoá XV tỉnh.

29. Ông Trần Văn Mi, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

30. Bà Nguyễn Thị Hoàng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

31. Ông Hồ Văn Hà, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

32. Ông Nguyễn Kim Long, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

33. Bà Trương Thị Hương Bình, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tài chính.

34. Ông Vũ Ngọc Long, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công Thương.

35. Bà Trương Thị Kim Huệ, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

36. Ông Nguyễn Hữu Định, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

37. Bà Lê Thị Ngọc Loan, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

38. Bà Phạm Thị Bích Thuỷ, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp.

39. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

40. Ông Bùi Đăng Ninh, Tỉnh uỷ viên, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

41. Bà Nguyễn Thị Thu Vân, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh.

42. Ông Phạm Thuy Luân, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh.

43. Ông Viên Hồng Tiến, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Biên Hoà.

44. Bà Nguyễn Thị Như Ý, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Long Hưng.

45. Ông Cao Tiến Sỹ, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Dầu Giây.

46. Ông Nguyễn Thanh Tú, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Trị An.

47. Ông Đỗ Khôi Nguyên, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Mỹ.

48. Ông Từ Nam Thành, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nhơn Trạch.

49. Ông Nguyễn Cao Cường, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng Uỷ, Chủ tịch HĐND xã Định Quán.

50. Ông Trần Quang Tú, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tân Phú.

51. Ông Phùng Hiệp Quốc, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đak Ơ.

52. Ông Dương Thanh Huân, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tân Lợi.

53. Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phường Phước Long.

54. Ông Trần Hoàng Trực, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Lộc Thạnh.

55. Ông Vũ Long Sơn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bom Bo.

56. Ông Lý Thanh Tâm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Lộc Hưng.

57. Ông Đặng Hà Giang, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thiện Hưng.

58. Ông Lý Trọng Nhân, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đa Kia.

59. Bà Nguyễn Thị Xuân Hoà, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Phú Riềng.

60. Bà Huỳnh Thị Thuỳ Trang, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phường Phước Bình.

61. Ông Vũ Lương, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bù Đăng.

62. Ông Bùi Quốc Bảo, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phường Bình Long.

63. Ông Nguyễn Tấn Hùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đồng Phú.

64. Bà Quách Thị Ánh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tân Khai.

65. Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Tỉnh uỷ viên, Chánh án TAND tỉnh.

66. Ông Hoàng Thành Trung, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ.

67. Ông Phạm Văn Trinh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

68. Ông Nguyễn Quốc Hân, Viện trưởng VKSND tỉnh.