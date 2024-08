Phó Giám đốc Công an Đồng Tháp làm Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh 15/08/2024 18:28

(PLO)- Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp làm Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Chiều 15-8, tại Công an tỉnh Trà Vinh, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Đồng thời, điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đến Công an tỉnh Trà Vinh nhận nhiệm vụ, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Ảnh: CATV

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Ảnh: CATV

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá Đại tá Trần Xuân Ánh trong thời gian làm giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã thể hiện lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng. Cạnh đó, có phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, quyết liệt, khoa học, hiệu quả và thường xuyên có nhiều đổi mới, sáng tạo để nâng cao các mặt công tác Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, Đại tá Trần Xuân Ánh sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhận xét Đại tá Nguyễn Thanh Hải đã kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Mặt khác, Đại tá Nguyễn Thanh Hải có nhiều kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là lĩnh vực an ninh.

Trung tướng Lê Quốc Hùng yêu cầu tân Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm công tác. Đồng thời, khẩn trương tiếp cận công việc cùng tập thể Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp chặt với các cấp các ngành, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trên các lĩnh vực công tác Công an.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: CATV

“Trước mắt, đồng chí cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh triển khai và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các chỉ tiêu công tác năm 2024. Trọng tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện trên địa bàn tỉnh.

Cạnh đó, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác nắm, kiểm soát tình hình, nhất là lĩnh vực an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc, an ninh nông thôn, an ninh đô thị. Đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm, nâng cao công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, kiềm giảm tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ có hiệu quả...” - Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an lưu ý.