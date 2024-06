Tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ tăng 18% 05/06/2024 18:00

(PLO)- Tội phạm trật tự xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ xảy ra 376 vụ vi phạm, tăng 59 vụ, tăng 18% so với cùng kỳ 2023.

Ngày 5-6, UBND TP Cần Thơ đã có báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật sáu tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2024 gửi HĐND TP.

TAND TP Cần Thơ vừa xét xử sơ thẩm một vụ bị cáo phạm tội giết người khi chưa đủ 18 tuổi hồi đầu tháng 5. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, về tội phạm trật tự xã hội, toàn TP Cần Thơ xảy ra 376 vụ vi phạm, tăng 59 vụ, tăng 18% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, điều tra, khám phá 271/376 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt xử lý 436 đối tượng, đạt tỉ lệ 72%. Trong số này, điều tra, khám phá 23/34 vụ tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, bắt xử lý 33 đối tượng. Đáng chú ý, một số loại tội phạm giảm như giết người, hiếp dâm, trộm cắp tài sản, đánh bạc.

TP tập trung chỉ đạo các lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, khám phá, bắt giữ nhanh các đối tượng thực hiện các vụ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Điển hình là huy động lực lượng, điều tra, khám phá, bắt giữ nhanh đối tượng Võ Chí Cường (sau 16 giờ gây án-PV), là đối tượng tâm thần, sau khi gây ra hai vụ cố gây thương tích ở tỉnh Kiên Giang đã dùng xe máy bỏ chạy đến xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục dùng dao chém thương vong 3 người.

Hay vụ truy bắt nhanh nhóm 6 đối tượng là người từ địa phương khác đến Cần Thơ thực hiện hành vi đánh, bắt và đưa nạn nhân đi nơi khác để gây áp lực đòi nợ.

Công an TP Cần Thơ phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Hậu Giang truy bắt nhanh bốn đối tượng đã có hành vi xịt hơi cay, khống chế bị hại, gọi điện thoại cho người thân đòi tiền chuộc 10 tỉ, xảy ra ngày 10-5-2024 tại xã Tân Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Cũng theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, tội phạm về kinh tế, tham nhũng phát hiện 65 vụ, ít hơn bốn vụ so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khởi tố điều tra 14 vụ, 21 bị can, khởi tố bổ sung hai vụ, hai bị can, xử phạt hành chính 44 vụ, số tiền 1,3 tỉ; các vụ việc còn lại đang tiếp tục xử lý.

Tội phạm về ma túy, phát hiện triệt phá 118 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bắt xử lý 187 đối tượng, ít hơn 17 vụ so với cùng kỳ năm 2023… Khởi tố 104 vụ, 143 bị can; xử phạt hành chính 5 vụ, 11 đối tượng…

Tội phạm sử dụng công nghệ cao xảy ra 36 vụ, đã khởi tố 23 vụ, gồm một vụ sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; hai vụ mua bán trái phép chất ma túy qua mạng xã hội; 20 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.