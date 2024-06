Hôm nay, hơn 14.600 học sinh ở TP Cần Thơ dự thi tuyển sinh lớp 10 05/06/2024 08:37

Sáng nay, 5-6 là ngày đầu tiên (trong ba ngày từ ngày 5 đến ngày 7-6), hơn 14.600 học sinh trên địa bàn TP Cần Thơ sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ Trần Thanh Bình (thứ hai từ trái qua) động viên thí sinh thi tuyển sinh lớp 10 tại điểm thi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa. Ảnh: TT

Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết công tác chuẩn bị cho ngày thi đã sẵn sàng, các hoạt động phục vụ kỳ thi được đảm bảo từ công tác an toàn giao thông; Đoàn thanh niên thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi, tặng quà là dụng cụ học tập cho các em học sinh; Hội đồng thi gồm đội ngũ giáo viên, cán bộ coi thi triển khai các quy định theo quy chế; công tác bảo mật đề thi cũng luôn được đảm bảo.

Kiểm tra công tác thi sáng 5-6 tại điểm thi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đánh giá các em học sinh đến điểm thi đúng giờ, đầy đủ, tinh thần phấn khởi, sẵn sàng, tự tin bước vào ngày thi đầu tiên.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại điểm thi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, TP Cần Thơ. Ảnh: TT

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 tại TP Cần Thơ là 14.691 em. Trong đó, thí sinh trên địa bàn TP Cần Thơ là 14.614; thí sinh ngoài TP Cần Thơ tham gia thi tuyển vào Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng và Trường Thực hành sư phạm là 77.

Kỳ thi năm nay có 28 Hội đồng thi với 641 phòng thi. Sở GD&ĐT đã huy động 2.044 công chức, viên chức, nhân viên làm công tác thi. Lực lượng công an hỗ trợ đảm bảo an ninh, an toàn tại các Hội đồng coi thi là 86 người. Ngoài ra, sở điều động hơn 500 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia công tác chấm thi.

Ngày thi 5-6, buổi sáng các thí sinh làm bài thi môn Toán, chiều môn Ngoại ngữ.

Ngày 6-6, buổi sáng thi môn Ngữ Văn.

Ngày 7-6, buổi sáng thi các môn chuyên.

Công tác chấm thi từ ngày 8 đến 14-6. Dự kiến công bố kết quả thi vào lúc 16 giờ ngày 15-6; nhận đơn phúc khảo từ ngày 16 đến 22-6; dự kiến công bố kết quả phúc khảo vào lúc 8 giờ ngày 5-7.