Thầy giáo mầm non và hành trình vượt qua rào cản định kiến để thành công 20/11/2024 09:20

(PLO)- Vượt qua những định kiến, thầy Lê Công Sự (30 tuổi, Củ Chi, TP.HCM) vẫn ngày đêm nỗ lực trên con đường giáo dục mầm non. Đổi lại, thầy giáo mầm non đã nhận được những thành quả ngọt ngào.

Video: Thầy giáo mầm non và hành trình vượt qua rào cản định kiến để thành công.

Năm 2012, cậu nam sinh Lê Công Sự đứng trước nhiều lựa chọn rộng mở cho con đường đại học. Tuy nhiên, vốn tính cách hòa đồng lại có năng khiếu văn nghệ và tình yêu dành cho trẻ, cậu quyết định lựa chọn con đường sư phạm mầm non. Mặc cho gia đình không mấy ủng hộ quyết định trên, Công Sự vẫn quyết tâm với lựa chọn của mình và từ đó trở thành nam sinh viên duy nhất của Khóa 44 khoa Sư phạm mầm non, trường Đại học Sài Gòn. Năm 2015, Lê Công Sự tốt nghiệp và trở thành thầy giáo mầm non tại một trường mầm non ở Quận 3.