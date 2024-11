Báo Pháp Luật TP.HCM thăm, chúc mừng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhân ngày 20-11

Nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, các đại diện của báo Pháp Luật TP.HCM đã tới thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Tại buổi thăm, đại diện lãnh đạo báo Pháp Luật TP.HCM, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Đức Hiển gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các thầy cô giáo Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Đức Hiển cho biết trong thời gian qua, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã đạt được những thành tựu ấn tượng. Cụ thể, quy mô đào tạo hơn 30.000 sinh viên ở hơn 50 ngành đào tạo; là một trong 6 trường đại học đào tạo nhóm ngành y dược mạnh nhất với nhiều hoạt động phục vụ cộng đồng và các dự án khởi nghiệp.

Tại buổi thăm, Phó Tổng Biên Tập Nguyễn Đức Hiển kính chúc các thầy cô, cán bộ trường Đại học Nguyễn Tất Thành hạnh phúc, dồi dào sức khoẻ và chúc trường ngày càng thu hút được nhiều sinh viên giỏi, đặc biệt có thêm nhiều hoạt động nổi trội để lại dấu ấn trong giáo dục, đào tạo hệ đại học.

TS Hoàng Hữu Dũng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cảm ơn sự hỗ trợ của báo Pháp Luật TP.HCM trong thời gian vừa qua.

"Hy vọng trong thời gian tới, giữa nhà trường và báo Pháp Luật TP.HCM có sự gắn kết, gần gũi hơn để cùng nhau phối hợp tổ chức những hội thảo, chuyên đề, hoạt động cộng đồng và các lĩnh vực mà nhà trường đang giảng dạy" - TS Hoàng Hữu Dũng nói.

Được biết, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành được thành lập từ năm 1999, trên cơ sở từ Trung tâm Đào tạo công nhân may thuộc Công ty Dệt may Sài Gòn.

Trường hiện có quy mô đào tạo hơn 30.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh với 20 khoa, 58 chương trình đào tạo bậc đại học, 13 ngành trình độ thạc sĩ, 4 ngành trình độ tiến sĩ.

Cạnh đó, trường có một chương trình liên kết quốc tế tập trung vào 18 lĩnh vực mũi nhọn như: sức khỏe, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, máy tính và công nghệ thông tin, sản xuất và chế biến, kinh doanh và quản lý, nghệ thuật, nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, pháp luật, khoa học sự sống, kiến trúc và xây dựng, du lịch, môi trường và bảo vệ môi trường, khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, thú y, khoa học tự nhiên.

Trường có 1.179 giảng viên cơ hữu, trong đó, có 792 thạc sĩ và 320 tiến sĩ. Đến nay, trường đã có 31 chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT, 08 chương trình đào tạo đạt kiểm định Bộ tiêu chuẩn AUN-QA, 11 chương trình đào tạo gắn sao theo Hệ thống xếp hạng đối sánh UPM.

Những năm gần đây, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ngày càng ghi dấu ấn về xếp hạng ở các tổ chức kiểm định chất lượng uy tín trong nước và quốc tế.

Cụ thể, trường đạt top 20 trường đại học đầu tiên trong nước được Bộ GD&ĐT cấp chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn chất lượng 4 sao của Tổ chức kiểm định QS (Anh Quốc);

Cạnh đó, trường còn đạt top 34% đại học tốt nhất châu Á trên Bảng xếp hạng QS Asia 2025; top 20% trường đại học trên toàn thế giới trong Bảng xếp hạng The Impact Rankings 2024; top 3 trường đại học tốt nhất toàn cầu tại Việt Nam trong bảng xếp hạng U.S News Best Global Universities (730 trên toàn cầu, 210 ở châu Á),…