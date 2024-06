TP Cần Thơ thiếu mực in giấy phép lái xe do vướng quy định 04/06/2024 16:29

(PLO)- Do vướng quy định mới về đấu thầu, Sở GTVT TP Cần Thơ chưa mua được mực để in giấy phép lái xe.

Mới đây, Sở GTVT TP Cần Thơ có thông báo giãn thời gian cấp giấy phép lái xe (GPLX) đến ba tháng do... hết vật liệu in.

Thông báo này ban hành đúng một ngày trước khi Thông tư số 05/2024 của Bộ GTVT chính thức có hiệu lực (ngày 1-6). Theo Thông tư 05/2024: “Thời gian cấp GPLX chậm nhất không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch và trả GPLX sau khi người đạt kết quả kỳ sát hạch đã hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí cấp GPLX”.

Ngày 31-5, Sở GTVT TP Cần Thơ thông báo chỉ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX trong các trường hợp thực sự cần thiết và giãn thời gian cấp mới GPLX. Ảnh: CHÂU ANH

Chờ lấy GPLX bằng thời gian đào tạo

Cụ thể, ngày 31-5, ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ đã ký ban hành Thông báo số 1549 về việc tạm thời chỉ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX trong các trường hợp thực sự cần thiết và giãn thời gian cấp mới GPLX các kỳ sát hạch đã tổ chức sau ngày 1-5.

Trong thông báo, Sở GTVT TP Cần Thơ cho biết nguồn vật liệu in GPLX của sở dự trù từ đầu năm đã sử dụng gần hết. Hiện đơn vị đang lập thủ tục đấu thầu để mua sắm vật liệu in GPLX và chờ hướng dẫn chi tiết của cấp có thẩm quyền về một số nội dung liên quan theo quy định của Luật Đấu thầu.

Do đó, sở sẽ khẩn trương hoàn tất việc đấu thầu mua sắm nguồn vật liệu in GPLX để hoạt động trở lại bình thường, thời gian dự kiến là sau ngày 1-8.

Anh NCT (vừa thi sát hạch GPLX ngày 24-5 tại trường dạy lái TĐ), chia sẻ sau khi hoàn thành khóa học và thi đậu sát hạch, đơn vị đào tạo đưa giấy hẹn 20 ngày sau đến nhận GPLX. Sau đó, anh bất ngờ nhận thông tin từ cơ sở đào tạo cho hay phải đến sau tháng 8-2024 mới được đến nhận GPLX hoặc chờ thông báo mới.

“Trước giờ thi bằng lái ô tô khoảng 10 ngày là có GPLX, quá lắm là kéo dài một đến hai tuần” - anh T bức xúc.

Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ cho biết hiện mỗi ngày đơn vị nhận hơn 300 hồ sơ đề nghị cấp đổi GPLX tại trung tâm hành chính công của TP. Ảnh: NHẪN NAM

Tương tự, anh LCD đang chờ nhận GPLX cho hay giấy hẹn 20-21 ngày còn được nhưng lần này Sở GTVT giãn thời gian cấp bằng đến ba tháng, tức là thời gian đợi cấp GPLX tương đương quá trình đào tạo, thật sự là khó chấp nhận được

“Tôi học lấy bằng lái để đủ điều kiện điều khiển phương tiện lưu thông trên đường, giờ phải chờ đến ba tháng thì trong thời gian này chúng tôi phải làm sao? Đối với những người học lái xe để đi làm thì cũng còn dễ, nếu trường hợp thi nâng bằng mà chờ như thế này thì trong ba tháng đó tài xế biết làm sao?” - anh LCD đặt câu hỏi.

Thiếu mực in do vướng quy định về đấu thầu

Trao đổi với PLO chiều 4-6, ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ xác nhận văn bản trên là có.

Thống kê, mỗi ngày Sở GTVT TP Cần Thơ nhận hơn 300 hồ sơ đề nghị cấp đổi GPLX tại trung tâm hành chính công của TP và cấp mới từ 4.000-5.000 GPLX các loại trong tháng.

Lý giải nguyên nhân, ông Khoa cho biết trước đây phôi và mực in GPLX đều do Bộ GTVT cấp phát. Từ cuối năm 2023, phôi GPLX vẫn do bộ cấp phát nhưng mực in do địa phương lựa chọn đơn vị cung cấp.

Đến đầu năm 2024, quy định về đấu thầu mới có hiệu lực. Theo đó, đối với mua sắm hàng hóa trên 100 triệu đồng phải tổ chức đấu thầu.

“Trong quy định có một khoản là cơ quan có thẩm quyền phải phê duyệt dự toán mua sắm hoặc phải ủy quyền phê duyệt. Hiện nay, TP chưa phê duyệt, ủy quyền được, đang chờ thông qua các Nghị quyết để thực hiện. Do đó, Sở GTVT chưa mua được mực để in GPLX. Dự kiến trong thời gian một đến hai tháng nữa mới mua được.

Trong khi đó, với nguồn dự trù của sở hiện nay so với số lượng trường hợp cấp đổi, cấp mới trên địa bàn TP có thể sẽ không đủ. Do đó, sở ra thông báo giãn thời gian cấp mới và đề nghị bà con chỉ cấp đổi khi thật sự cần thiết” - ông Khoa thông tin.

Nói thêm về các trường hợp ưu tiên, thật sự cần thiết, Phó Giám đốc Sở GTVT TP cho biết đó là các trường hợp GPLX gần đến hạn phải đi đổi, thi nâng bằng... Đối với các trường hợp như thay đổi, cập nhật thông tin, bị hư hỏng nhưng còn sử dụng được... ông Khoa khuyến cáo người dân nên chậm thực hiện.

“Hiện đối với hồ sơ cấp mới GPLX, sở đã in đến ngày 15-5 rồi. Sở sẽ chủ động không để gián đoạn việc cấp, đổi GPLX cho bà con. Thông báo của sở là động thái mong bà con trong các trường hợp chưa thật sự cần thiết thì giãn thời gian đề nghị cấp đổi. Đối với các trường hợp thi nâng bằng, sở cũng đã có hướng giải quyết là ưu tiên cấp GPLX cho những trường hợp này” - ông Khoa khẳng định.