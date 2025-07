Thượng tướng Lê Văn Tuyến dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại TP.HCM 25/07/2025 12:42

(PLO)- TP.HCM có nhiều cách làm hay, kết quả nổi bật góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Ngày 25-7, Ban chỉ đạo 138, UBND TP.HCM tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2025. Tham dự có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: LÊ ÁNH

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc năm 2025 được tổ chức tại Trường Cao đẳng công nghệ Đồng An. Đây là một trong những đơn vị tiên phong, tiêu biểu trong việc triển khai các nội dung của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phát biểu tại Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, Thượng tướng Lê Văn Tuyến ghi nhận những kết quả nổi bật của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại TP.HCM.

Thứ trưởng Bộ Công an thông tin TP.HCM hiện đang duy trì 18 loại mô hình bảo đảm an ninh trật tự với gần 1.100 điểm hoạt động. Có nhiều mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trong đó sáu mô hình tiêu biểu đã được nhân rộng toàn quốc. Những kết quả này góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP.HCM và Công an TP.HCM tặng hoa chúc mừng cho trường Trường Cao đẳng công nghệ Đồng An. Ảnh: LÊ ÁNH

Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh việc giữ vững an ninh trật tự tại TP.HCM đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an TP.HCM xác định phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ trọng tâm.

Bên cạnh đó, TP.HCM cần nhân rộng các mô hình “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” tại cộng đồng và cơ sở giáo dục. Khuyến khích câu lạc bộ thanh niên, sinh viên tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Phát huy vai trò cựu chiến binh, cựu công an trong giám sát, hòa giải tại địa bàn dân cư.

Công an phường Đông Hòa và Trường Cao đẳng công nghệ Đồng An đã ký kết phối hợp xây dựng mô hình “Nhà trường an toàn về an ninh trật tự”. Ảnh: LÊ ÁNH

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an TP.HCM làm tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu, phối hợp triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt sau khi mở rộng địa giới hành chính. Lực lượng công an cần xây dựng đội ngũ chính quy, tinh nhuệ, gần dân, sát dân; chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Đồng thời, quan tâm biểu dương, khen thưởng và chăm lo chế độ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở, quần chúng có đóng góp trong phong trào.

Tại buổi lễ, Công an phường Đông Hòa và Trường Cao đẳng công nghệ Đồng An đã ký kết phối hợp xây dựng mô hình “Nhà trường an toàn về an ninh trật tự”.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến tặng bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: LÊ ÁNH

Thượng tướng Lê Văn Tuyến tặng quà cho 30 cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến đóng góp tích cực trong phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ảnh: LÊ ÁNH

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, tặng bằng khen của UBND TP.HCM cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: LÊ ÁNH

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó GĐ Công an TP.HCM, tặng giấy khen của Công an TP.HCM cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Ảnh: LÊ ÁNH

Dịp này, Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 62 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. UBND TP.HCM và Công an TP.HCM tặng bằng khen, giấy khen cho 12 tập thể và 13 cá nhân.

Cán bộ Công an TP.HCM trao đổi với giáo viên, sinh viên trường Cao đẳng công nghệ Đồng An về tác hại của các loại ma túy mới xuất hiện. Ảnh: LÊ ÁNH

Ngoài ra, Thượng tướng Lê Văn Tuyến đã tặng quà cho 30 cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến đóng góp tích cực trong phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ.