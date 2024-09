Lâm Đồng vinh danh các điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 20/09/2024 17:07

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng đã phát huy sức mạnh của các cấp hội trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngày 20-9, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tổ chức hội nghị biểu dương hội viên tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2024.

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: VTR

Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội các huyện, thành phố củng cố duy trì, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tại cộng đồng dân cư có hiệu quả theo từng vùng, từng lĩnh vực, phù hợp sát với thực tế địa phương, được nhân dân tích cực ủng hộ, như: “Tiếng kẻng an ninh”, “Tổ tự quản Cựu chiến binh”; “Tổ dân phòng tự quản”, “Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật”...

Giai đoạn 2019 - 2024, các cấp Hội đã phối hợp với các lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, và các lực lượng liên quan tổ chức trên 20.000 buổi tuyên truyền, với hàng trăm ngàn lượt hội viên, cán bộ, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân tham gia.

Qua đó, hòa giải thành công hàng trăm vụ việc ở cơ sở; Cảm hóa, giáo dục có hiệu quả thanh thiếu niên có biểu hiện hư hỏng; cung cấp hàng ngàn tin tức có liên quan đến an ninh, làm tốt công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm, cũng như tham gia, làm tốt công tác động viên công dân nhập ngũ…

Đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VTR

Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân tập trung triển khai đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình giữ gìn an ninh trật tự; nhất là ở cấp cơ sở, nhiều mô hình mới được xây dựng đã và đang phát huy tác dụng; thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố vững chắc, an ninh trật tự được giữ vững và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và xây dựng các tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VTR

Dịp này, 43 tập thể và 44 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ 2019 – 2024 được Bộ Công an, Công an tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Hội Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen, giấy khen.