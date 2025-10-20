Cuộc đua khốc liệt cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 20/10/2025 14:05

Với phong độ ghi bàn đáng gờm, Kane, Haaland, Mbappe đều đạt hiệu suất hơn một bàn mỗi trận, mở đầu mùa giải bằng những chuỗi trận thăng hoa hiếm thấy. Cả ba đang tạo ra những thống kê khủng khiếp, và điểm chung của họ nằm ở sự ổn định lẫn khát khao chinh phục. Khi Champions League trở lại, cuộc đua giữa họ cho danh hiệu vua phá lưới cũng đồng thời là bước đệm cho chiến dịch giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, hướng đến Quả bóng vàng năm sau.

Cỗ máy ghi bàn của Manchester City và niềm hy vọng của Na Uy

Ngôi sao Haaland người Na Uy đang có một mùa giải bùng nổ. Sau 13 trận trên mọi đấu trường, anh đã ghi 23 bàn, trung bình gần hai bàn mỗi trận. Phong độ hủy diệt của anh giúp Manchester City bám đuổi sát sao trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, đồng thời mang đến hy vọng cho đội tuyển Na Uy về kỳ World Cup đầu tiên kể từ năm 1998.

Điều ấn tượng là Haaland chỉ tịt ngòi đúng một lần trong toàn bộ mùa giải. Anh đã ghi bàn trong 11 trận liên tiếp và vừa lập cú đúp vào lưới Everton cuối tuần qua, nâng tổng số bàn thắng ở Premier League lên con số 11. Với tốc độ ghi bàn ấy, Haaland trở thành cầu thủ đạt mốc 10 bàn nhanh nhất trong lịch sử giải đấu, và anh làm được điều này chỉ sau 5 đến 6 trận trong ba mùa liên tiếp.

Haaland có hiệu suất ghi bàn đáng nể trong màu áo Man City và tuyển Na Uy. Ảnh: EPA.

Cựu danh thủ Alan Shearer, người giữ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Premier League, nhận xét: “Nếu bạn phải tạo ra một trung phong hoàn hảo từ đầu, đó chính là Erling Haaland. Cậu ấy có mọi thứ: bản năng săn bàn, tốc độ, sức mạnh, khả năng không chiến và tâm lý thép. Haaland gần như hoàn hảo và hiện là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu”.

Trước đây, tiền đạo 25 tuổi này từng bị chỉ trích vì chưa thể tái hiện phong độ ở cấp CLB cho đội tuyển Na Uy. Nhưng tất cả đã im lặng khi anh ghi tới 12 bàn trong 6 trận vòng loại World Cup, đưa “thế hệ vàng” của Na Uy chạm tay vào giấc mơ lớn nhất sau hơn hai thập kỷ.

Harry Kane tỏa sáng ở Đức

Chuyển đến Bayern Munich từ Tottenham vào năm 2023, Harry Kane đang chứng minh anh xứng đáng với mọi kỳ vọng. Với 22 bàn thắng kể từ đầu mùa, tiền đạo người Anh tiếp tục là đầu tàu của “Hùm xám” trên hành trình bảo vệ ngôi vương Bundesliga. Ở trận Der Klassiker vừa qua, Kane ghi bàn quan trọng giúp Bayern hạ gục Borussia Dortmund, củng cố vị thế ứng viên vô địch hàng đầu.

Ngôi sao người Anh rực sáng ở làng bóng Đức. Ảnh: EPA.

Không chỉ thăng hoa ở cấp CLB, thủ quân Kane còn dẫn dắt đội tuyển Anh hoàn thành vòng loại World Cup một cách hoàn hảo với 6 trận toàn thắng, ghi 3 bàn cho “Tam Sư”. Tính đến nay, anh đã có 104 bàn sau 107 trận trong màu áo Bayern, một hiệu suất đáng kinh ngạc cho cầu thủ 32 tuổi.

Riêng mùa này, Kane đã ghi 19 bàn trong 11 trận ở cấp CLB, trong đó có 4 bàn ở Champions League, bao gồm các chiến thắng trước Chelsea và Pafos. Anh hướng đến danh hiệu Champions League đầu tiên trong sự nghiệp, mục tiêu còn thiếu trong bảng thành tích vốn đã đồ sộ của mình.

Từ khi đặt chân đến nước Đức, chân sút người Anh không chỉ hòa nhập nhanh mà còn trở thành biểu tượng mới của đội bóng xứ Bavaria. Báo chí Đức gọi anh là “Der Kapitan aus London” , người đội trưởng mang tinh thần Anh quốc, khi luôn thể hiện tinh thần chiến đấu và khả năng lãnh đạo đáng nể.

Lão tướng Harry Kane ở tuổi 32 vẫn đủ sức chạy đua danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Ảnh: EPA.

Niềm cảm hứng của Real Madrid và bóng đá Pháp

Sau những tháng đầu đầy sóng gió kể từ khi rời Paris Saint-Germain, tiền đạo Kylian Mbappe giờ đây đang thăng hoa trong màu áo Real Madrid. Dưới bàn tay của HLV Carlo Ancelotti và sau đó là Xabi Alonso, Mbappe được trao vai trò trung phong trong sơ đồ tấn công mới, và anh đang tỏa sáng rực rỡ.

Chỉ sau 11 trận ở La Liga và Champions League, tiền đạo người Pháp đã ghi 15 bàn, trong đó có 10 bàn ở giải quốc nội, dẫn đầu danh sách vua phá lưới Tây Ban Nha, và thêm 5 bàn ở cúp châu Âu chỉ trong hai lần ra sân. Ở đội tuyển quốc gia, Mbappe tiếp tục duy trì phong độ ổn định khi ghi 3 bàn trong 3 trận gần nhất.

Mbappe thích nghi nhanh chóng với bóng đá Tây Ban Nha. Ảnh: EPA.

Ở tuổi 26, Mbappe đã trở thành trung tâm của mọi đường bóng tấn công tại Real Madrid. Với tốc độ siêu việt, khả năng rê dắt khéo léo và những cú dứt điểm hiểm hóc, anh khiến mọi hàng thủ phải e dè. Đáng chú ý, chỉ có 1 trong 14 trận anh không ghi bàn ở mùa giải này, cho thấy sự ổn định hiếm có của một ngôi sao hàng đầu.

Mbappe hiện giữ kỷ lục là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong bảy mùa giải gần đây, sáu mùa ở PSG và mùa đầu tiên tại Real Madrid. Giới chuyên môn tin rằng anh đang trên hành trình hướng đến Quả bóng vàng, nhất là khi Real Madrid tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại cả La Liga lẫn châu Âu.