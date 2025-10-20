Bị chỉ trích sau trận thua đau MU, ngôi sao Salah đáp trả gay gắt 20/10/2025 17:12

(PLO)- Làn sóng tranh luận đang dấy lên trong nội bộ người hâm mộ Liverpool sau khi huyền thoại Jamie Carragher thẳng thắn chỉ trích ngôi sao Salah, cho rằng tiền đạo người Ai Cập ích kỷ và thiếu tập trung vào lợi ích chung của đội bóng.

Nhà đương kim vô địch Premier League Liverpool đã thua Man United 1-2 ngay trên sân nhà Anfield gây thất vọng cho nhiều giới. Ngôi sao Salah của Ai Cập bị chĩa mũi dùi chỉ trích, Đáp lại, Salah không im lặng mà khéo léo phản pháo trên mạng xã hội, khiến câu chuyện trở thành điểm nóng trong giới bóng đá Anh.

Phát biểu trong chương trình Monday Night Football của kênh Sky Sports, Carragher, cựu đội trưởng Liverpool và hiện là bình luận viên thể thao, cho rằng ngôi sao Salah đang đặt bản thân lên trên tập thể giữa lúc đội bóng rơi vào khủng hoảng. “Điều quan trọng nhất với Liverpool mùa này không phải là tương lai của Mo Salah. Nếu anh ta tiếp tục đưa ra những phát ngôn kiểu đó thì thật ích kỷ. Salah ta chỉ nghĩ đến bản thân mình chứ không phải CLB”, Carragher nói.

Bình luận của ông xuất hiện đúng thời điểm tương lai của ngôi sao Salah tại Anfield đang bị đặt dấu hỏi. Hợp đồng của cầu thủ 33 tuổi chỉ còn chưa đầy một năm, trong khi các nguồn tin từ Anh và Saudi Arabia cho rằng anh có thể rời Liverpool trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.

Salah thất vọng ở trận thua MU ngay trên thánh địa Anfield. Ảnh: EPA.

Ngay sau khi bị chỉ trích, ngôi sao Salah đã đăng tải một dòng trạng thái ngắn gọn trên mạng xã hội: “Tôi bắt đầu nghĩ là anh (Carragher) bị ám ảnh bởi tôi rồi đấy”. Câu nói của Salah nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt tương tác, làm bùng nổ tranh luận giữa hai luồng quan điểm đối lập trong cộng đồng người hâm mộ.

Căng thẳng này không chỉ là cuộc “đấu khẩu” giữa hai thế hệ của Liverpool, mà còn phản ánh sự thay đổi trong giai đoạn chuyển giao của đội bóng dưới thời tân HLV Arne Slot. Sau bốn thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó gồm trận thua Manchester United 1-2 ngay tại sân nhà Anfield, phong độ và vai trò của Salah bị đặt dưới kính hiển vi. Chuyên gia đàn anh Carragher thậm chí còn khuyên Slot nên mạnh dạn để Salah dự bị: “Đây là một tình huống khó xử. Cậu ấy vẫn là một cầu thủ xuất sắc, nhưng có lẽ không nên ra sân mọi trận đấu”.

Quan điểm của Carragher nhận được sự đồng tình từ Gary Neville, một cựu danh thủ khác của Manchester United, hiện cũng là chuyên gia Sky Sports. Theo đó, Neville nhận xét trên The Gary Neville Podcast: “Tôi bắt đầu thấy những dấu hiệu đi xuống của Salah. Có thể vì tuổi tác, hoặc vì cậu ấy đã chơi quá nhiều mùa giải đỉnh cao. Về thể chất, cậu ấy vẫn sung mãn, nhưng khả năng tạt bóng và dứt điểm đã giảm đi đáng kể so với giai đoạn đỉnh cao”.

Cả 2 chuyên gia bóng đá kỳ cựu Carragher và Gary Neville đều phản ứng với lối chơi của lão tướng Salah. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, không ít người hâm mộ và chuyên gia bảo vệ ngôi sao Salah, cho rằng những lời công kích này là quá khắt khe. Theo họ, bất chấp phong độ chưa bùng nổ như trước, Salah vẫn là điểm sáng của Liverpool khi dẫn đầu danh sách kiến tạo và ghi bàn từ đầu mùa. Ngoài ra, anh vẫn thể hiện tinh thần thủ lĩnh và là biểu tượng của đội bóng trong giai đoạn hậu Jurgen Klopp.

Ngôi sao Salah gia nhập Liverpool vào năm 2017 từ AS Roma và nhanh chóng trở thành một trong những chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử CLB. Anh đã ghi hơn 200 bàn thắng, giành cả Premier League, Champions League, cùng hàng loạt danh hiệu cá nhân, trong đó có ba lần đoạt “Chiếc giày vàng” Ngoại hạng Anh. Dẫu vậy, với việc đã bước sang tuổi 33, tương lai của Salah vẫn là dấu hỏi lớn.

Giữa lúc đội bóng vùng Merseyside đang nỗ lực xây dựng lại dưới thời Arne Slot, cuộc tranh luận giữa Carragher và Salah cho thấy sức ép khổng lồ mà các ngôi sao hàng đầu phải đối mặt. Dù bị chỉ trích, Salah vẫn giữ phong thái tự tin và phản ứng châm biếm của anh trên mạng xã hội cũng cho thấy rằng anh chưa bị gạt sang bên lề.