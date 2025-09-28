Nhiều cây xanh ngã đổ, đè trúng xe ô tô ở Đà Nẵng 28/09/2025 17:12

(PLO)- Lực lượng chức năng đã nhanh chóng cắt tỉa, dọn cây xanh ngã đổ để cứu người dân và tài sản.

Chiều 28-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã nhanh chóng dọn dẹp, cắt tỉa cây xanh ngã đổ đè trúng xe ô tô của người dân khi cơn bão số 10 áp sát bờ biển.

Theo đó, lúc 13h55 phút ngày 28-9, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 nhận được thông tin từ người dân về sự cố cây ngã đổ đè lên xe ô tô đang chạy tại ngã 3 đường Nguyễn Tư Giản - Mỹ An 9, phường Ngũ Hành Sơn.

Một cây lớn bị bật gốc đè trúng xe ô tô của người dân. Ảnh: MT.

Đơn vị đã xuất một xe Cứu nạn, cứu hộ cùng 7 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn.

Sau khi tiếp cận hiện trường, xác định không có người bị nạn trong xe, chỉ huy cho tiến hành dùng máy cưa cắt cành cây, di chuyển cây xanh ngã đổ ra khỏi xe ô tô.

Đồng thời, dọn dẹp hiện trường trả lại mặt đường cho xe lưu thông.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã cắt tỉa cây, giải phóng tuyến đường. Ảnh: MT.

6 người bị mắc kẹt trong xe vì cây ngã đổ vào sáng ngày 28-9. Ảnh: MT.

Trước đó, vào khoảng 6h50 cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 cũng đã nhanh chóng cắt cây xanh ngã đổ lên xe ô tô để giải cứu 6 người mắc kẹt.