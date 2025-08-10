Ngắm cao tốc Hòa Liên – Túy Loan đẹp như dải lụa trước ngày thông xe

Tấn Việt

(PLO)- Cao tốc Hòa Liên – Túy Loan (TP Đà Nẵng) đang đếm ngược đến ngày thông xe 19-8.

cao tốc hòa liên
Ngày 10-8, các nhà thầu thi công dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan (TP Đà Nẵng) đang huy động tối đa nhân vật lực, tổ chức nhiều mũi thi công﻿ ba ca liên tục để đảm bảo thông xe kỹ thuật đúng ngày 19-8.
Clip Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan trước ngày thông xe.
cao-toc-hoa-lien-1.JPG
Ông Tạ Gia Mạnh Hưng, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh﻿), cho biết tính đến ngày 7-8, sản lượng thực hiện tại dự án đạt gần 81,83% giá trị hợp đồng, riêng tuyến chính đã hoàn thành 98%.
cao-toc-hoa-lien-2.JPG
Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan có tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí giải phóng mặt bằng﻿ hơn 951 tỉ đồng.
cao-toc-hoa-lien-3.JPG
Dự án khởi công tháng 9-2023, dự kiến hoàn thành tuyến chính vào 19-8-2025, hoàn thành toàn bộ dự án (bao gồm đường gom hai bên) vào tháng 11-2025.
cao-toc-hoa-lien-4.JPG
Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đơn vị tư vấn giám sát là Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 3. Nhà thầu﻿ thi công là liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 5 - Công ty TNHH MTV 17.
cao-toc-hoa-lien-5.JPG
Điểm đầu của dự án nối cao tốc La Sơn - Hòa Liên ngay tại nút giao khác mức phía trước cổng Khu công nghệ cao TP Đà Nẵng.
cao-toc-hoa-lien-6.JPG
Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan vừa thi công, vừa đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến vì đi trùng với đường tránh Nam hầm Hải Vân - Túy Loan.
cao-toc-hoa-lien-7.JPG
Dự án có quy mô bốn làn xe, hai làn dừng khẩn cấp, tổng chiều dài tuyến khoảng 11,5 km.
cao-toc-hoa-lien-8.JPG
Nhiều phương tiện máy móc được huy động để đảm bảo đưa dự án về đích đúng hạn.
cao-toc-hoa-lien-9.JPG
cao-toc-hoa-lien-10.JPG
Các công nhân đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của tuyến chính cao tốc.
cao-toc-hoa-lien-11.JPG
Song hành với cao tốc Hòa Liên - Túy Loan là đường gom hai bên, dự kiến hoàn thành vào tháng 11-2025.
Tấn Việt
