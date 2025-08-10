Ngắm cao tốc Hòa Liên – Túy Loan đẹp như dải lụa trước ngày thông xe 10/08/2025 18:17

(PLO)- Cao tốc Hòa Liên – Túy Loan (TP Đà Nẵng) đang đếm ngược đến ngày thông xe 19-8.