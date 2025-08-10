Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh
LENS
Góp ý bài viết
Liên hệ tòa soạn
Đô thị
Ngắm cao tốc Hòa Liên – Túy Loan đẹp như dải lụa trước ngày thông xe
10/08/2025 18:17
Tấn Việt
(PLO)- Cao tốc Hòa Liên – Túy Loan (TP Đà Nẵng) đang đếm ngược đến ngày thông xe 19-8.
Ngày 10-8, các nhà thầu thi công dự án
cao tốc Hòa Liên –
Túy Loan
(TP Đà Nẵng) đang huy động tối đa nhân vật lực, tổ chức nhiều mũi
thi công
ba ca liên tục để đảm bảo thông xe kỹ thuật đúng ngày 19-8.
Clip Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan trước ngày thông xe.
Ông Tạ Gia Mạnh Hưng, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (Ban
Quản lý
dự án
đường Hồ Chí Minh
), cho biết tính đến ngày 7-8, sản lượng thực hiện tại dự án đạt gần 81,83% giá trị hợp đồng, riêng tuyến chính đã hoàn thành 98%.
Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan có tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí
giải phóng mặt bằng
hơn 951 tỉ đồng.
Dự án khởi công tháng 9-2023, dự kiến hoàn thành tuyến chính vào 19-8-2025, hoàn thành toàn bộ dự án (bao gồm đường gom hai bên) vào tháng 11-2025.
Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đơn vị
tư vấn
giám sát là Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 3.
Nhà thầu
thi công là liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 5 - Công ty TNHH MTV 17.
Điểm đầu của dự án nối cao tốc La Sơn - Hòa Liên ngay tại nút giao khác mức phía trước cổng Khu
công nghệ
cao TP Đà Nẵng.
Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan vừa thi công, vừa đảm bảo
giao thông
thông suốt trên tuyến vì đi trùng với đường tránh Nam hầm Hải Vân - Túy Loan.
Dự án có quy mô bốn làn xe, hai làn dừng khẩn cấp, tổng chiều dài tuyến khoảng 11,5 km.
Nhiều phương tiện máy móc được huy động để đảm bảo đưa dự án về đích đúng hạn.
Các công nhân đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của tuyến chính cao tốc.
Song hành với cao tốc Hòa Liên - Túy Loan là đường gom hai bên, dự kiến hoàn thành vào tháng 11-2025.
Thông xe cao tốc Hòa Liên – Túy Loan qua Đà Nẵng đúng dịp 19-8
Tấn Việt
Tin liên quan
Thông xe cao tốc Hòa Liên – Túy Loan qua Đà Nẵng đúng dịp 19-8
Khởi công mở rộng cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên hơn 3.000 tỉ đồng
Cao tốc Hòa Liên – Túy Loan vướng mặt bằng đường gom, thiếu đá xây dựng
Hoàn thiện tuyến chính cao tốc Hòa Liên – Túy Loan trước ngày 30-8
từ khóa
#cao tốc Hòa Liên
#Túy Loan
#Đà Nẵng
#trước ngày thông xe
Đọc thêm
Lâm Đồng sẽ kiến nghị bố trí lại vốn cho dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê
10/08/2025 17:45
Sun PhuQuoc Airways đón chiếc máy bay đầu tiên, mở bán vé ngay trong tháng 10
10/08/2025 15:18
Phạt nặng tài xế taxi tự thu tiền của khách trái quy định
10/08/2025 11:02
TP Cần Thơ mới mỗi ngày phát sinh hơn 2.300 tấn rác, xử lý như thế nào?
10/08/2025 08:54
Quảng Ngãi: Tỉnh lộ 672 tan nát, dân thấp thỏm trước mùa mưa bão
10/08/2025 08:31
Lâm Đồng ra 'tối hậu thư', 2 dự án du lịch ven biển có nguy cơ bị thu hồi
09/08/2025 17:32
Infographic: Tuyến vành đai sẽ hạn chế xe xăng, dầu vào trung tâm TP.HCM gồm những đường nào?
Infographic
09/08/2025 16:10
7 tuyến xe buýt xanh sẽ hoạt động ở Cần Giờ trong thời gian tới
09/08/2025 16:06
Kiểm tra tiến độ cầu Phong Châu, Thủ tướng yêu cầu thông xe đầu tháng 10
09/08/2025 15:40
Đề xuất VinFast, Yadea, Datbike hỗ trợ người dùng chuyển đổi xe điện
09/08/2025 15:37
Gia Lai thúc giải phóng mặt bằng 2 dự án trọng điểm phía Tây
09/08/2025 15:11
Thủ tướng: Phải hoàn thành đường dây 500 kV Lào Cai-Vĩnh Yên vào ngày 19-8
09/08/2025 14:25
Rạch Xuyên Tâm vướng mặt bằng trường Đại học Văn Lang, Sở NN&MT TP.HCM nói gì?
09/08/2025 14:18
Hàng loạt dự án ở TP.HCM sẽ khởi công, khánh thành ngày 19-8
09/08/2025 12:07
Tiến độ Vành đai 3 TP.HCM đạt 50%, thông xe tháng 6-2026
09/08/2025 12:02
Quảng Ngãi chi 2.200 tỉ xây cầu có hình tượng bờ xe nước
09/08/2025 11:02
Quảng Trị chỉ đạo khẩn rà soát các cầu yếu xuống cấp trên toàn tỉnh
09/08/2025 10:14
Nhiều tuyến đường trùng tên sau sáp nhập, Đà Nẵng giữ nguyên hay đổi?
09/08/2025 10:13
Làm 7 tuyến metro dài 355km, TP.HCM chính thức thành lập tổ chuyên gia
09/08/2025 09:10
Đại học Quốc gia TP.HCM hướng tới top 100 châu Á
09/08/2025 09:08
Đọc nhiều
Tiện ích
Tiện ích
Lịch tư vấn pháp luật
Bạn đọc góp ý
Liên hệ quảng cáo
Thông tin tòa soạn
Dịch vụ công CATP
Chế độ tối
Tin mới
Danh mục
Tất cả chuyên mục
Thời sự
Chính trị
Thời luận
Chính kiến
Cùng lên tiếng
Pháp luật
Chat với chuyên gia
Chính sách mới
Luật và đời
Kinh tế
Pháp lý 4.0
Quản lý
Doanh nghiệp - Cộng đồng
Phát triển Xanh
Gỡ vướng pháp lý
Đơn vị tiêu biểu
Tài chính Xanh
Đô thị
Giao thông
Môi trường
An ninh trật tự
Hồ sơ phá án
Quốc tế
Sự kiện
Quân sự
Muôn mặt
Xã hội
Giáo dục
Chọn trường - Chọn nghề
Sức khỏe
Bác sĩ online
Văn hóa
Ăn sạch sống khỏe
Thể thao
Trong nước
Quốc tế
Fair Play
Các môn khác
Video
Bạn đọc
Ý kiến bạn đọc
Tôi muốn hỏi
Cải chính
Tổ ấm tôi mơ
Thị trường - Tiêu dùng
Nhịp sống đô thị
Đèn trên biển
Thư viện ảnh
Chuyện ra khơi
Tin tức
Tài chính - Ngân hàng
Pháp lý cho kiều bào
Xe và Luật
Bất động sản
Kỷ nguyên số
Văn bản pháp luật
Trang địa phương
Video
E-Magazine
Infographic
Ảnh
Story
LENS
Mới nhất
Xem nhiều
Tin nóng