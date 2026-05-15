Tạm ngừng phiên tòa ly hôn, phân chia tài sản hơn 1.200 tỉ đồng 15/05/2026 12:19

(PLO)- Phía bị đơn đã không đồng ý theo yêu cầu của nguyên đơn về việc tách phần hôn nhân để giải quyết trước, còn các vấn đề liên quan đến tài sản sẽ được xem xét, giải quyết sau...

Ngày 15-5, TAND Khu vực 5 - TP.HCM đã tạm ngừng phiên tòa sơ thẩm vụ án ly hôn, yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật và tranh chấp tài sản trị giá ước tính hơn 1.200 tỉ đồng, giữa nguyên đơn là bác sĩ nha khoa HNTT và bị đơn là bà NTNA (cùng ngụ TP.HCM).

Theo dự kiến, hôm nay đại diện VKSND Khu vực 5 - TP.HCM sẽ nêu quan điểm giải quyết vụ án. Tuy nhiên, tại phiên tòa, HĐXX đã quay lại phần xét hỏi.

TAND Khu vực 5 - TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN DUY

HĐXX cho biết đã nhận được đơn khiếu nại của luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bà NTNA. Theo đó, phía bà A không đồng ý theo yêu cầu của nguyên đơn về việc tách phần hôn nhân để giải quyết trước, còn các vấn đề liên quan đến tài sản sẽ được xem xét, giải quyết sau.

Phía bà A cũng đề nghị thu thập bổ sung tài liệu, chứng cứ nhằm làm rõ một số nội dung của vụ án.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tạm ngừng phiên tòa để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ và cho biết thêm, việc tách vụ án thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Chánh án.

Theo diễn biến vụ án, tháng 3-2015, ông T nộp đơn xin ly hôn với bà A. Ông T đã tự nguyện nộp bản chính giấy chứng nhận kết hôn và thừa nhận hai người là vợ chồng hợp pháp, có một con chung sinh năm 2002. Về tài sản chung, hai bên sẽ tự thỏa thuận và không yêu cầu tòa án giải quyết.

Đến tháng 6-2024, ông T thay đổi yêu cầu khởi kiện thành hủy việc kết hôn trái pháp luật và đề nghị chỉ chia cho bà A 20% tài sản.

Tại phiên xét xử ngày 12-5, đại diện phía bà A đã cung cấp cho HĐXX ảnh cưới chụp ông T và bà A tổ chức nghi thức hôn phối tại nhà thờ ở TP Bảo Lộc... để chứng minh việc hai người đã có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm.

Ông T đã thay đổi nội dung trình bày, không thừa nhận con chung và cho rằng đây là con riêng của bà A. Ông T cáo buộc bà A đã lừa dối ông về việc có thai để ép ông làm đám cưới.

Bà A cho rằng, suốt quá trình tố tụng kéo dài từ năm 2015 đến 2023, ông vẫn luôn thừa nhận tư cách làm cha và quan hệ hôn nhân tự nguyện. Việc ông T đột ngột phủ nhận con chung vào thời điểm này nhằm né tránh việc phân chia khối tài sản chung.

Theo yêu cầu phản tố, phía bà A xác định tổng giá trị khối tài sản đang tranh chấp khoảng 1.200 tỉ đồng, gồm: Hệ thống 38 chi nhánh nha khoa và khoản lợi tức kinh doanh. Ngoài ra còn có hàng loạt bất động sản tại TPHCM, Nha Trang, Phan Thiết... Bà A đề nghị tòa án phân chia theo tỉ lệ 50:50.

Phía ông T đã phủ nhận yêu cầu phản tố của bà A và cho rằng phần lớn tài sản đứng tên ông là tài sản riêng của ông khi hành nghề. Bà A. không có tư cách cổ đông trong hệ thống nha khoa.

Ông T chỉ đồng ý hỗ trợ bà A 20% giá trị đối với những tài sản đứng tên chung vì lý do "nhân văn".