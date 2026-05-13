Phiên tòa ly hôn, phân chia tài sản hơn 1.200 tỉ đồng của một bác sĩ nha khoa tại TP.HCM 13/05/2026 19:51

(PLO)- Bác sĩ nha khoa cho rằng việc kết hôn với vợ do bị lừa dối và yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật...

Dự kiến ngày 15-5, TAND khu vực 5 - TP.HCM sẽ đưa ra phán quyết sơ thẩm đối với vụ án ly hôn, yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật và tranh chấp tài sản trị giá ước tính hơn 1.200 tỉ đồng giữa nguyên đơn là bác sĩ nha khoa HNTT (nguyên đơn) và bị đơn là bà NTNA (cùng ngụ TP.HCM).

Vụ án được tòa thụ lý từ tháng 3-2015 và đã kéo dài suốt 10 năm do các bên nhiều lần thay đổi yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố và tòa án xác minh, thu thập tài liệu và thẩm định lại tài sản...

Bác sĩ nha khoa cho rằng bị lừa kết hôn

Theo hồ sơ, tháng 3-2015, ông T nộp đơn xin ly hôn với bà A. Ông T đã tự nguyện nộp bản chính giấy chứng nhận kết hôn và thừa nhận hai người là vợ chồng hợp pháp, có một con chung sinh năm 2002. Về tài sản chung, hai bên sẽ tự thỏa thuận và không yêu cầu tòa án giải quyết.

Đến tháng 6-2024, ông T thay đổi yêu cầu khởi kiện thành hủy việc kết hôn trái pháp luật và đề nghị chỉ chia cho bà A 20% tài sản.

Tại phiên xét xử ngày 12-5, đại diện phía bà A đã cung cấp cho HĐXX ảnh cưới chụp ông T và bà A tổ chức nghi thức hôn phối tại nhà thờ ở TP Bảo Lộc... để chứng minh việc hai người đã có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm. Theo người đại diện, không chỉ có hình ảnh trên, mà còn có sổ hôn phối tại giáo xứ với đầy đủ chữ ký của cô dâu, chú rể và người làm chứng từ năm 2002.

Theo diễn biến vụ án, để yêu cầu huỷ kết hôn, ông T đã thay đổi nội dung trình bày, không thừa nhận con chung và cho rằng đây là con riêng của bà A. Ông T cáo buộc bà A đã lừa dối ông về việc có thai để ép ông làm đám cưới.

Bà A cho rằng, suốt quá trình tố tụng kéo dài từ năm 2015 đến 2023, ông vẫn luôn thừa nhận tư cách làm cha và quan hệ hôn nhân tự nguyện. Việc ông T đột ngột phủ nhận con chung vào thời điểm này nhằm né tránh việc phân chia khối tài sản chung.

Theo bà A, con chung chào đời vào tháng 5-2002 và được làm khai sinh vào tháng 6-2002 và ông T tên cha trong giấy khai sinh. Đến ngày 14-5-2003 cả hai người đăng ký kết hôn. Khoảng cách thời gian này chính là quãng thời gian ông T đã xem xét kỹ lưỡng và thực hiện quyền lựa chọn gắn bó với bà cùng con.

Theo yêu cầu phản tố, phía bà A xác định tổng giá trị khối tài sản đang tranh chấp khoảng 1.200 tỉ đồng, gồm: hệ thống 38 chi nhánh nha khoa và khoản lợi tức kinh doanh. Ngoài ra còn có hàng loạt bất động sản tại TPHCM, Nha Trang, Phan Thiết... Bà A đề nghị tòa án phân chia theo tỉ lệ 50%.

Phía ông T đã phủ nhận yêu cầu phản tố của bà A và cho rằng phần lớn tài sản đứng tên ông là tài sản riêng của ông khi hành nghề. Bà A. không có tư cách cổ đông trong hệ thống nha khoa.

Ông T chỉ đồng ý hỗ trợ bà A 20% giá trị đối với những tài sản đứng tên chung vì lý do "nhân văn".

Tranh luận gay gắt

Trong phần tranh luận, luật sư (LS) của ông T cho rằng giấy chứng nhận kết hôn có chữ ký của thân chủ nhưng hồ sơ lưu tại cơ quan tư pháp không đầy đủ. Giấy đăng ký kết hôn được cấp năm 2003 nhưng CMND trong đó lại được cấp sau đó từ vài tháng đến gần một năm.



Theo hồ sơ sổ bộ tại UBND phường, phần giấy tờ tùy thân bị để trống và kết luận giám định xác định chữ ký trong sổ bộ không phải của ông T. LS cho rằng hai bên không cùng có mặt khi đăng ký kết hôn theo quy định.

LS còn nêu tình tiết năm 2004, ông T từng đăng ký kết hôn với một phụ nữ khác rồi hủy vào năm 2005. Theo LS, các văn bản trích lục thời điểm đó đều xác nhận ông T đang độc thân...

Cho rằng vụ án còn nhiều tình tiết phức tạp với khối tài sản lớn chưa thẩm định đầy đủ và xuất hiện nhiều chứng cứ mới..., LS đề nghị tòa tách yêu cầu hủy hôn trái pháp luật thành vụ án riêng và tranh chấp tài sản sẽ giải quyết sau.

LS bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà A cho rằng, việc phía nguyên đơn đưa ra các lỗi sai trên không thuộc các trường hợp phải hủy hôn theo quy định.

Theo các luật sư, dù kết quả xét nghiệm ADN thể hiện đứa trẻ không cùng huyết thống với ông T nhưng trong nhiều năm giải quyết vụ án, ông T vẫn xác nhận với tòa việc kết hôn là tự nguyện.

LS cho rằng những sai sót liên quan giấy chứng nhận kết hôn (nếu có) chỉ là lỗi thủ tục, nên không thể phủ nhận cuộc hôn nhân của cả hai đã tồn tại thực tế suốt hơn 20 năm.

Phía bà A cũng cho rằng tại thời điểm kết hôn, ông T chưa có tài sản đáng kể và toàn bộ cơ nghiệp hiện nay được hình thành trong quá trình chung sống.

Sau khi hai bên tranh luận, đại diện VKSND khu vực 5 - TP.HCM chưa nêu quan điểm giải quyết vụ án do phiên tòa đã kéo dài với nhiều yêu cầu và tình tiết phức tạp...

HĐXX cho biết sẽ tuyên án vào 15-5, sau khi đại diện VKS phát biểu quan điểm.