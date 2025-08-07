Dù có biển cấm, xe máy vẫn 'lọt' cao tốc TP.HCM - Trung Lương 07/08/2025 16:50

(PLO)- Việc nam thanh niên điều khiển xe máy đi vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã được thông báo tới cơ quan chức năng để hỗ trợ xử lý.

Chiều 7-8, Đội CSGT đường bộ số 7 thuộc Cục CSGT Bộ Công an cho biết đang xác minh vụ việc một nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

Video: Nam thanh niên chạy xe máy vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Theo ghi nhận lúc 15 giờ 14 phút cùng ngày, tại km26+800 trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương (hướng từ TP.HCM về miền Tây), một thanh niên điều khiển xe máy 66BA-045.79 chạy vào làn đường khẩn cấp của cao tốc.

Ngay khi phát hiện sự việc, phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM đã thông báo đến Đội CSGT đường bộ số 7 để hỗ trợ xử lý.

Nam thanh niên điều khiển xe máy chạy vào làn đường khẩn cấp trên cao tốc. Ảnh: HUỲNH DU

Theo Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, lực lượng chức năng đã lắp đặt nhiều biển cấm, cảnh báo rõ ràng tại các điểm giao giữa đường dân sinh và cao tốc, tuy nhiên tình trạng xe máy đi vào cao tốc vẫn xảy ra.

Người vi phạm khi làm việc với cơ quan chức năng thường trình bày lý do "không biết đường", "theo chỉ dẫn của Google Maps".

Đội tuần tra kiểm soát cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ.