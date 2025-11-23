Quảng Ngãi: Đường thôn đứt gãy, Quốc lộ 24 tê liệt do mưa lớn 23/11/2025 13:03

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng ở Quảng Ngãi, chia cắt hơn 300 người dân thôn Tang, đồng thời khiến Quốc lộ 24 tê liệt, giao thông huyết mạch vùng tây gặp khó khăn.

Đường thôn Tang đứt gãy, dân đi lại vất vả

Mưa lớn kéo dài những ngày qua và ảnh hưởng từ bão số 13 đã khiến nhiều tuyến đường tại xã Cà Đam, Quảng Ngãi, sạt lở và đứt gãy, gây ách tắc giao thông. Nghiêm trọng nhất là tuyến đường từ thôn Niên đến thôn Tang dài 50 m bị sập nền, tạo vực sâu 35 m, khiến 72 hộ với 314 nhân khẩu bị cô lập.

Nhiều vị trí bị xói lở, rãnh sâu, nước mưa chảy mạnh, khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn.

Ngày 23-11, ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Cà Đam (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết do ảnh hưởng từ cơn bão số 13, cùng mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn xã bị sạt lở, đứt gãy, gây ách tắc giao thông.

Theo ông Tuấn, nghiêm trọng nhất là tuyến đường từ trung tâm UBND xã Cà Đam đi thôn Tang (thôn đặc biệt khó khăn). Tuyến đường này chỉ 12 km nhưng đã xuất hiện 26 điểm sạt lở mái ta-luy âm và mái ta-luy dương.

Nền đường trên tuyến đoạn từ thôn Niên đến thôn Tang đã bị đứt gãy chiều dài 50 m, tạo thành vực sâu 35 m khiến cho 72 hộ/314 người ở thôn Tang bị chia cắt với trung tâm xã.

Ông Hồ Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tang, cho biết tuyến đường vẫn còn 3 km đường đất, nhiều vị trí bị xói lở, rãnh sâu, nước mưa chảy mạnh, việc đi lại của người dân rất khó khăn.

Người dân phải đi bộ qua con đường mòn khoảng 1 km men theo sườn núi để đến trung tâm xã. “Chỉ để gùi một bao gạo về nhà cũng mất gần 4 tiếng. Việc tiếp cận y tế gặp nhiều khó khăn, nhất là với người già và bệnh nặng”, anh Tuấn nói.

Tuyến đường bị đứt gãy có chiều dài 50 m, tạo thành vực sâu 35 m khiến 72 hộ/314 nhân khẩu ở thôn Tang bị chia cắt với trung tâm xã.

Chính quyền xã Cà Đam khuyến cáo người dân chỉ nên đi qua tuyến đường tạm khi thực sự cần thiết. UBND xã đã kiến nghị Sở NN&MT và UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí khắc phục khẩn cấp, gồm đào vận chuyển 40.000 m³ đất sạt lở, kè rọ đá mái ta-luy âm và đổ bê tông làm cầu dài 35 m.

Ngoài ra, các tuyến đường từ thôn Tang đi thôn Quế, từ Nước Nia lên thôn Quế, đường Trà Tân – Cây Chò – Trà Nham cũng đang bị sạt lở nghiêm trọng.

Quốc lộ 24 tê liệt, giao thông huyết mạch gặp khó

Cùng ngày, trên Quốc lộ 24 đoạn qua xã Măng Đen, Quảng Ngãi, sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại Km112+200. Đất đá từ đỉnh đồi tràn ra mặt đường hơn 400 m³, khiến giao thông tê liệt.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục điểm sạt lở.

Ngay khi xảy ra sự cố, Công ty CP Xây dựng và Quản lý công trình giao thông Kon Tum đã huy động tối đa nhân lực và phương tiện, dùng máy đào từ hai hướng để dọn đất, dự kiến thông xe tạm thời vào trưa 23-11.

Trước đó, đoạn Km112+200 từng bị sạt lở ngày 14-11 với mặt đường trồi lên khoảng 1,2 m, bề rộng vệt trồi 5,5 m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Mưa kéo dài còn gây 27 điểm sạt lở và 1 điểm nứt đường từ xã Măng Đen đến đèo Violak. Các điểm sạt lở cơ bản đã được xử lý để đảm bảo lưu thông một làn.

Lượng lớn đất đá sạt xuống mặt đường.

Quốc lộ 24 dài hơn 168 km là tuyến giao thông huyết mạch nối Quảng Ngãi với Kon Tum, đi qua khu du lịch Măng Đen, kết nối vùng biển, đồng bằng với cao nguyên, biên giới, đồng thời thông thương tới Lào và Campuchia.

Với lưu lượng lớn, tuyến đường này giữ vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế – xã hội vùng tây Quảng Ngãi.