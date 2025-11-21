Công an Quảng Ngãi vào vùng lũ Đắk Lắk cứu hộ bà con 21/11/2025 16:15

(PLO)- Hàng trăm người bị mắc kẹt ba ngày liền trong vùng lũ dữ ở Đắk Lắk được lực lượng cứu hộ giải cứu.

Chiều 21-11, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được nhiều vùng bị cô lập tại xã Hòa Thịnh, cứu khoảng 300 người, đưa ra vùng an toàn. Hiện nước lũ có dấu hiệu dâng cao, các lực lượng ưu tiên cứu hộ người già, trẻ em, phụ nữ trước.

Công an tỉnh Đắk Lắk cứu nhiều người già bị cô lập trong lũ.

Song song với cứu hộ, các lực lượng cũng triển khai các túi an sinh, có đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men để tiếp tế cho người dân trong vùng lũ.

Trong sáng và trưa 21-11, các tổ công tác cứu hộ của Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai sử dụng ca nô cứu người đưa đến nơi an toàn.

CSGT Quảng Ngãi vào vùng rốn lũ.

Tại phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, lực lượng cứu hộ đưa các người dân, trong đó có nhiều người già, trẻ em, phụ nữ còn đang mắc kẹt trong các ngôi nhà bị nước lũ bao vây, đến nơi an toàn.

Theo Thiếu tá Nguyễn Tấn Đạt, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an tỉnh đã triển khai nhiều tổ công tác để cứu hộ tại các khu vực ngập sâu. Hiện nay địa phương Khánh Hòa, Đăk Lăk đều trong tình trạng ngập nặng, nhiều điểm bị cô lập và liên tục ghi nhận người dân gọi kêu cứu.

CSGT tỉnh Quảng Ngãi tiếp cận cứu hộ nhiều người trong lũ.

Trước đó, chiều 20-11, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động 36 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng: Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát giao thông… cùng nhiều trang thiết bị chuyên dụng như xuồng cao su, canô, phương tiện cứu hộ để nhanh chóng lên đường hỗ trợ nhân dân trong vùng lũ.